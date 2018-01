Lukijalta: Missä ovat kaikki lentopallon harrastajat?

Lentopalloharrastusta nuorille ei ole enää Taipalsaaren ja Lappeenrannan alueella, vaikka pelaajia löytyisi, ja varmasti moni innostuisi lajista sen monipuolisuuden ja tiimityöskentelyn takia. Miksi täällä ei harrasteta sitä?



Olen pappani, kaverini ja hänen isänsä kanssa ruvenneet käymään kerran viikossa pelaamassa lentopalloa Harjulassa, mikä on sytyttänyt minun ja kaverini innostuksen lajia kohtaan. Kuitenkin kun haluaisimme päästä pelaamaan johonkin kunnon seuraan, emme ole löytäneet tältä alueelta yhtään sellaista, mikä on harmillista. Lentopalloseuroja pitäisi saada tälle alueelle yleisien pallopelien eli salibandyn ja jalkapallon oheen, koska se on niin erilainen laji niihin verrattuna. Myös sen monipuolisuus ja tiimityöskentely tekevät siitä todella hyvän lajin niille, jotka eivät tykkää muista pallopeleistä.



Mielestäni jonkin liikuntaseuran tällä alueella pitäisi järjestää lentopallovuoroja nuorille, jotta lentopallosta kiinnostuneet pääsisivät pelaamaan!



Jesse Mäkelä, Saimaanharjun yhtenäiskoulu, 8.A