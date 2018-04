Lukijalta: Kotoaan pakenevakin on pakolainen

Karjalan liiton edustajat esittivät (KySa 27.12.) huolestuneisuutensa siitä, että suomalaiset siirtokarjalaiset kertovat UNICEF:n TV-kampanjassa olevansa pakolaisia. Karjalan liitto painottaa mielipidekirjoituksessaan, että evakot eivät ole pakolaisia.



On totta, että YK:n pakolaissopimus määrittelee, että pakolainen on henkilö, joka pakenee vainoa kotimaansa ulkopuolella. Suomenkielessä on kuitenkin yleisesti käytössä myös termi ”maansisäinen pakolainen”, jolla tarkoitetaan ihmistä, joka pakenee sotaa maan sisällä.



Karjalan liitto kokee, että evakot ovat ennemmin siirtolaisia kuin pakolaisia. Siirtolaisuus on kuitenkin yleensä työperäistä, ja jättää huomioimatta äärimmäisen pakottavan ja traagisen lähtösyyn, sodan. Siirtolaiset eivät ole sotaa pakenevia myöskään globaalissa kielenkäytössä.



Maailmanlaajuisena lastenjärjestönä UNICEF näkee, että jokainen lapsi, joka joutuu pakenemaan kotoaan, on pakolainen. Nykyäänkin suuri osa maailman lapsipakolaisista on maan sisäisiä pakolaisia: perheensä kanssa tai yksin lähteneitä, pakkosiirrettyjä, tai evakuoituja. Tarkemmat termit näitä maansisäisiä pakolaisia koskien vaihtelevat maasta, lähtötavasta tai ryhmästä riippuen.



Suomen UNICEF ei pyri muuttamaan historiankirjoitusta, vaan ainoastaan auttamaan lapsia hädässä. Jos sillä olisi voima, niin se kyllä estäisi sodat, ettei kenenkään tarvitsisi paeta kodistaan.



Inka Hetemäki, ohjelmajohtaja, Suomen UNICEF