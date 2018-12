Lukijalta: Ammatillisen koulutuksen muutokset pitää kääntää opiskelijoiden eduksi ja työelämän hyödyksi

Ammatillisen koulutuksen reformi on pallottelun kohteena kentällä ja mediassa. Ei ihme. Muutos on ollut hurja. Opettajien sopeutumiskykyisyyttä on vaadittu jatkuvasti ja opiskelijoiden mukautumista koeteltu yhä rajummin.

Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituksen kärkihankkeista (OKM). Olen opettanut ammatillisesta koulutuksesta valmistuvia 20 vuoden ajan. Olen nähnyt sekä uljaita ideoita, että raskaita floppeja. Onko tämä ammatillisen koulutuksen uudistus hitti vai huti? Uudistus on ollut osa hienoa ideaa, jossa jokainen voi edetä yksilöllisesti. Jokaisen osaaminen otetaan huomioon oppimisessa. Osaaminen ei ole kiinni tuntimääristä tai viikkomääristä. Painotus on osaamisen tunnistamisessa. Idean tausta on huikean hyvä.

Osaaminen ei ole kiinni tuntimääristä tai viikkomääristä.

Huippuideat eivät aina toimi välittömästi. Kysymys on enemmän siitä, kuinka käytännön rakenteet saadaan taipumaan huippuideoihin. Meillä ei ole uudistuksesta laaja-alaista kokemusta tai valmista yhtenäistä mallia. Myös tutkimustulokset puuttuvat. Kipuilua on paljon. Arjessa opettajat, opiskelijat ja koulutuksen järjestäjät ovat raskaan työn raatajia. Pyörää keksitään joka päivä uudelleen.

Mikä nyt neuvoksi? Opiskelijoiden tulisi saada aikaa oppimiseen ja opettajien opettamiseen. Tutkimusten mukaan koulutuksella on erittäin suuri merkitys oman paikan löytymisessä yhteiskunnassa. Koulutukseen onkin panostettava jatkuvasti ja johdonmukaisesti sitä kehittäen. Muutoksiin tulee panostaa etupainotteisesti luoden malleja, joilla edetään portaittain. Koulutuksen kentällä ollaan paljon vartijoina, eikä yhtäkään ammattilaista ole varaa menettää muutosväsymykseen. Ei ole varaa hukata yhtään opiskelijaa, nuorta tai aikuista.

Elinkeinoelämä, julkinen sektori ja ympäröivä yhteiskuntamme tarvitsee monialaisia osaajia. On keskityttävä kouluttamaan motivoituneita, innokkaita osaajia työelämän tarpeisiin. Nyt on aika käyttää energiaa siihen, että koulutuksen muutokset käännetään opiskelijoiden eduksi ja työelämän hyödyksi. Uudistus on otettava haltuun käytännön arjessa toimivia opettajia, opiskelijoita ja koulutuksen järjestäjiä kuullen. Huteihin ei ole varaa.

Lilla Saaristo, kasvatus- ja ilmaisuaineiden opettaja, yrittäjä, Imatra