Lukijalta: Kuntayhtymien vallankäyttö omistajiin nähden kiteytyy alijäämien maksuissa

Viimeaikainen keskustelu Eksoten talouden ongelmien syventymisestä on kirvoittanut syyttelyjen vyöryn. Eksoten valtuuston hyväksymä vuoden 2018 budjetti on osoittautunut totaalisen riittämättömäksi. Miksi? Huonosti budjetoitu? Kunnilta liian tiukka rahoitusraami Eksotelle? Niin tai näin; suossa ollaan.

Kansanedustaja Jukka Kopran (kok.) lausuma Eksoten ja muiden sairaanhoitopiirien surkeudesta on hyvä herättely ajatukselle ettei näin voi jatkua. Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sd). väänsi tyylilleen uskollisena asiasta politiikkaa ja syytti Kopraa Eksoten henkilöstön halventamisesta ( ES 24.10.) Syyttävä sormi osoittaa kuitenkin hallintoa ja sen kykyä reagoida muuttuvaan toimintaympäristöön ja sen tuomiin johtamisen ja talouden haasteisiin. Tehtävä ei ole helppo, mutta avoimuudella ja vuoropuhelulla pystytään varmasti parempaan.

Ovatko kaikki ne eri kuntien päättäjät väärässä, jotka syyttävät Eksotea taloustietojen pimittämisestä?

”Loukkaantuminen on realiteetteja suurempi voima. Kielteisten asioiden ilmaantuessa Eksote on kuntien omistama, arvostaa henkilöstöään ja kertoo ulkopuolisten kehuista. Kehut edustavat unta, jonka ei haluta päättyvän. Huumeen loppuessa uhkana olisivat vieroitusoireet. On sivuseikka, että paljon parempia tuloksia olisi ollut tarjolla.” ja edelleen: ”Osa kuntien avaintoimijoista on aateloitunut valiojoukkoon kuulumisesta ja lobannut organisaatiota ansiokkaasti. Kansalaiset ovat unohtuneet hurmoksessa.”, kirjoitti ( ES 25.10.) Ruokalahden kunnanhallituksen jäsen Timo Salmisaari (sd.).

Eksoten tämän vuoden alijäämä on nousemassa noin 16 miljoonaan euroon . Ovatko kaikki ne eri kuntien päättäjät väärässä, jotka syyttävät Eksotea taloustietojen pimittämisestä? Luku on katastrofi kaikille kuntakoosta riippumatta.

”Olen kuntien ja Eksoten johdolle viestittänyt, että uutta rahaa ei ole tulossa sote- ja maakuntauudistuksen mukana. Jos maakunnalla on sen perustamishetkellä alijäämiä, kunnat joutuvat kattamaan ne itse omista budjeteistaan. Valtio ei tule alijäämiä hoitamaan”, totesi Etelä-Karjalan liiton muutosjohtaja Aija Tuimala (ES 28.10.).

Juuri tähän kiteytyy kuntayhtymien vallan käyttö omistajiinsa nähden; lasku on aina maksettava, vaikka kuinka kipeää tekee! Toimiiko Eksote jo kuin valtio valtiossa?

Erkki Räsänen, Lappeenranta