Lukijalta: Eksoten kotihoitopalveluissa on hyvääkin

Olen joutunut puolen vuoden aikana järjestämään omaiseni kotihoitoa sisarusteni kanssa. Tosin en Lappeenrannassa. Systeemi on tullut tutuksi. Aikamoinen paperisota ja byrokratia on pitänyt läpikäydä, ennen kuin hoito on saatu nykymalliin. Palveluissa näyttää olevan eroja eri Eksoten paikkakunnilla.