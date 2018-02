Lukijalta: Monitoimihallin avulla paremmat harjoitteluolosuhteet

Lappeenrannasta tulee paljon lupaavia urheilijoita ja joukkueita. Monen ikäiset ihmiset kaupungissamme ovat innostuneet liikunnasta, joten mikä olisikaan parempi tapa sijoittaa kuin uuteen ja toimivaan monitoimihalliin.



Joidenkin lajien harrastajilla, kuten esimerkiksi yleisurheilijoilla, on hyvin huonot harjoitusolosuhteet. 60 metrin suoralla ei pysty juoksemaan kovinkaan pitkiä vetoja, eivätkä esimerkiksi heittolajien harrastajat pääse heittämään ollenkaan ahtaalla juoksusuoralla. Myös tilasta on usein puutetta useiden ryhmien harjoitellessa juoksusuoralla samanaikaisesti. Monet urheilijat joutuvatkin matkustamaan toisiin kaupunkeihin päästäkseen harjoittelemaan kunnolla.



Mielestäni tämä ei tue väitettä urheilutalon monipuolisista harjoitusmahdollisuuksista. Esillä ovat olleet jo pidemmän aikaa jäähallin sekä urheilutalon korjaustyöt. Näihin remontteihin menevä raha lähentelee monitoimihalliin vaadittavaa summaa, joten monitoimihallin rakentaminen olisi taloudellisempi ratkaisu. Hallin rakentaminen säästäisi myös monet urheilijat ja urheiluseurat evakkoon joutumiselta siksi aikaa, kun urheilutalolla on käynnissä peruskorjaus.



Jos ajatellaan tulevaisuutta, joudutaan jäähallia ja urheilutaloa varmasti kunnostamaan useaan otteeseen, sillä ne ovat jo suhteellisen iäkkäitä rakennuksia ja ikääntyvät koko ajan lisää. Mielestäni nyt kannattaisi satsata hyvien urheilutilojen rakentamiseen, jolloin tulevaisuudessa säästettäisiin varmasti huomattava summa rahaa.



Monitoimihalli loisi mahdollisuuden järjestää eri lajien Suomenmestaruus-tason kilpailuja, jotka toisivat aivan uudenlaista näkyvyyttä kaupungillemme. Monitoimihallin hyvät urheilutilat lisäisivät varmasti myös uusien urheiluharrastajien määrää, ja kiinnostusta hallin käytöstä saattaisi löytyä jopa kaupungin ulkopuolelta. Hyöty monitoimihallista jakautuisi siis jokaiselle liikkujalle ja kaupungille. Lappeenrannan urheilijat ansaitsevat monitoimihallin!



Heini Käyhty, Saimaanharjun yhtenäiskoulu 8.B