Lukijalta: Vielä Lappeenrannan vesitornista ja muutamasta muusta hankkeesta

Kunnallisvaalien lähestyessä on hyvä muistella, mitä Lappeenrannassa on tehty tai aiottu tehdä.

Viimeaikaisista hankkeista puhutuin on ollut kaupungin keskustaan suunniteltu kymmeniä miljoonia maksava jäähallikansiareena. Sitäkään ei liene lopullisesti kuopattu, koska aika ajoin joku sitä vielä haikailee.

Korona-ajan opetus on se, että kotimaan matkailuun on panostettava. Vesitorni olisi ollut hyvä lisä nykyiseen tarjontaan. Mutta täällä päättäjien suhtautuminen vesitorniin on kummallisen kielteistä. On kuin kiveen kirjoitettu, että kaupunki ei investoi vesitorniin eikä palauta sitä kaiken kansan matkailukohteeksi. Hiekkalinna ei kaikkia kiinnosta, ja nythän se olikin torso.

Mutta pienen kansanosan, huviveneilyharrastajien palvelut pelaavat. Rapasaaren laituriin löytyi 1,5 miljoonaa. Sama summa, mitä vesitornin kunnostaminen yleisökäyttöön vaatisi.

Muutaman kiven puuttuminen laiturin penkereestä olisi korjattu varmasti vähemmälläkin rahalla. Onko alunperinkään ollut järkevää mennä muuttamaan alueen historiallista miljöötä uusilla rakennelmilla? Seuraava kohde on sitten Kutilan kanava, josta Lappeenrannan osuus 2,25 miljoonaa euroa?

Yksi kummajainen on tappiollisen lentotoiminnan jatkaminen vuodesta toiseen veronmaksajien piikkiin. Kyse on kuitenkin miljoonista.

Kaupungin kaavoituspolitiikka miellyttänee rakennusliikkeitä. Rannat ja keskusta on täytetty tornitaloilla. Jopa Armilan sairaalaa on härskisti esitetty purettavaksi. Se on kuitenkin osoittanut tarpeellisuutensa varsinkin yllättävän koronapandemian aikana.

Ei pidä unohtaa Ikean tonttikuvioitakaan. Kaupunki niin sanotusti lahjoitti tontin Ikeallle. Saiko edes täysiä korvauksia infran rakentamisestakaan? Rauhan kylpylään kaupunki osallistui venäläisturismin huumassa. Sinne esimerkiksi ilmestyi jäähalli veronmaksajien rahoilla.

Katujen kunnossapito ei ole hoitunut. Kadut ja tiet ovat surkeassa kunnossa. Mutta kalliisiin kiertoliittymiin on panostettu.

Kun kaikkien hankkeiden konsulttipalkkiot lasketaan yhteen, mitä hyödyllistä sillä summalla olisikaan saatu aikaan?

Jouko Manninen

Lappeenranta