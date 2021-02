Lukijalta: Lappeenrantaan on rakennettava kattava valokuituverkko

Lappeenranta ja Etelä-Karjala jäävät tulevaisuudessa tietoliikenteen kehityksestä jälkeen ja tämä merkitsee alueen taloudellista taantumista, jos mitään ei tehdä. Myös TV lähetysten katsominen voi estyä 2030 jälkeen, koska antennilähetykset loppuvat. Tulevan 6G-verkon tulo 2030-luvun lopulla vaarantuu.

Lappeenrannan on nyt tunnustettava vallitsevat tosiasiat ja kaupungin alueelle on saatava kattava valokuituverkko. Verkon koon pitää olla samaa luokkaa kuin Saimaan Kuidun verkko. Tehtävä ei ole mahdoton, koska Lappeenranta on naapurikuntien alueiden kokoinen.

Valokuituverkon alueelle on helppo rakentaa heikkotehoisempiä 5G-tukiasemia, joista teho ei ulotu Venäjälle saakka. Oulun yliopiston 5G-tutkijoiden mukaan pienin 5G-tukiasema on 7x7 cm suuruinen laite.

Valokuituverkko tukee etätyöskentelyä ja alueemme hyötyy monipaikkaisesta asumisesta. Myös laaja maaseutu tulee olemaan paremmin asuttuna ja kiinteistöjen arvot säilyvät.

Keskustan viime syksyn valtuustoaloite on edelleen ajankohtainen ja kaupungin päättäjien pitää käsitellä asia uudelleen.

Valokuituverkon suunnittelu pitää aloittaa välittömästi ja rakentamiseen pitää päästä heti kun laajakaistalaki ja EU:n elvytysrahat ovat saatavissa.

Päättäjien on nähtävä 50 vuotta eteenpäin. Valokuituverkon käyttöikä on saman pituinen kuin rakenteilla oleva säävarma sähköverkko.

Kaikille asukkaille ja yrityksille on tarjottava vähintään 100/100 Mbit/s yhteydet ja Giga/Giga yhteys pitää olla saatavissa. Hanke toteuttaa myös Suomen ja EU:n tavoitteita.

Kuntalaiset odottavat päättäjiltä toimenpiteitä. Saan jatkuvasti viestejä joka puolelta Lappeenrantaan, joissa toivotaan valokuituyhteyksiä.

Jouni Kemppi

Keskustan Lappeenrannan valtuustoryhmän puheenjohtaja, kuntavaaliehdokas

Lappeenranta