Lukijalta: Kivihiilen korvaaminen Helsingissä on ykkösasia ilmastonsuojelussa

Ilmastomuutos mietityttää monia, sen huomaa lehtien palstoilta. Tikun nokkaan on nostettu erilaisia asioita. Milloin lentoliikenne on pahin hiilidioksidipäästöissä ja meitä jotka lennämme etelään lomalle syyllistetään kovasti. Myöskään metsien avohakkuita ei saa tehdä. Toki jokaisen pitää tehdä osuutensa tässä tärkeässä asiassa, jotta tuleville sukupolville jää perinnöksi hyvät elinolosuhteet ja hyvä maa.

Lentoliikennehän on joukkoliikennettä suurelta osin, mutta myös monenlaista tavaraa, tarvikkeita, elintarvikkeita, avustustarvikkeita katastrofialueille siirtyy paikasta toiseen lentorahteina. Lentokonemoottoreiden päästöt ovat samanlaisia kuin muillakin liikennevälineillä. Maailmanlaajuisesti lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat noin kaksi prosenttia ihmisen toimien aiheuttamista päästöistä. Toki tässäkin asiassa uudistuksia tapahtuu, kuten sähkölentokoneiden kehittyminen. Seitsemän vuoden kuluttua on kenties 1. sähköllä toimiva matkustajakone käytössä. Lentokone aurinkopaneeleilla on jo tehnyt maailmanympärilennon.

Metsää on hyvä uudistaa riittävästi, ettei kasvu pysähdy ja hiilinielut vähene.

Metsien avohakkuut puhuttavat myös. Kun metsä on vanhaa ja kasvu hidastunut, on tarpeen uusia koko metsä. Myös kirjanpainaja, metsien tuhohyönteinen, ja erilaiset sienitaudit verottavat metsien pinta-alaa. Tällöin puustoa on kaadettava reippaasti aina avohakkuuseen asti.

On useasti todettu, että kasvava, nuori metsä sitoo eniten hiiltä ilmakehästä. Puut ja muu kasvillisuus tarvitsee yhteyttämiseen eli fotosynteesiin hiilidioksidia, vettä ja auringonvaloa, joista muodostuu happea ja sokeria. Metsää on hyvä uudistaa riittävästi, ettei kasvu pysähdy ja hiilinielut vähene.

Helsingin kaupunki tuottaa lämpöä ja sähköä suurimmalta osin kivihiilellä ja vain noin 30 prosenttia maakaasulla.Kivihiili on pahin ilmaston saastuttaja, mutta valitettavasti myös halpa energianlähde, jota pääkaupunkiseudulla on käytetty jo pitkään ja jatkuu edelleen.

On hyvä, että valtiolta tulee perälauta vastaan ja Suomi kieltää kivihiilen käytön kokonaan 2029. Ihmetystä herättävät nämä pääkaupunkiseudun ympäristöasiat. Missä on se vihreys, jonka pitäisi näkyä päätöksissä? Helsinkiin suunnitellaan joillekin sisääntuloväylille bulevardi-tyyppisiä ratkaisuja, joilla hankaloitetaan henkilöautolla pääsyä kaupungin keskustaan. Autoilijoita on helppo syyllistää. Ykkösasia olisi kuitenkin tuo ilmaa saastuttava kivihiili ja sen korvaaminen.

Lappeenranta on Suomen ilmastopääkaupunki, toivottavasti myös maamme pääkaupunki saisi uusia tekoja aikaiseksi tässä tärkeässä asiassa. Tuohivirsu-kaudelle emme voi palata, mutta voimme itse kukin tykönämme miettiä ilmastoasioita omaksi ja ympäristömme parhaaksi.

Riitta Munnukka, kaupunginvaltuutettu (kesk.), Lappeenranta