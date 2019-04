Lukijalta: Nuoret ovat kyllästyneitä politiikan epäuskottavuuteen ja omien vaikutusmahdollisuuksiensa puutteeseen

Eduskuntavaalien tietotulvassa nousee silloin tällöin mielenkiintoisia näkökulmia vaaleihin, äänestämiseen ja poliittiseen aktiivisuuteen liittyen. Yksi kevään parhaista konsepteista on Ylen nettisivuilta löytyvä kolumnisarja, jossa ensimmäistä kertaa äänestävät nuoret aikuiset kertovat omia ajatuksistaan politiikasta ja äänestämisestä. Usein puhutun nuorten alhaisen äänestysaktiivisuuden takaa löytyykin paljon muuta kuin yleisesti uskottua hällä väliä -asennetta. Nuoret näyttävät olevan kyllästyneitä politiikan epäuskottavuuteen, omien vaikutusmahdollisuuksiensa puutteeseen, äänensä kuulumattomuuteen ja siihen, että politiikassa ei ole saavutettu tarpeeksi konkreettisia tuloksia nuorten silmissä.

Ongelma on myös nuorten ehdokkaiden suhteellinen vähyys. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen piirissä meitä 18 –30 -vuotiaita ehdokkaita isoissa puolueissa on laskujeni mukaan yhteensä yhdeksän. Vaivaiset yhdeksän, joiden pitäisi edustuksellisen demokratian nimissä edustaa noin viidesosaa väestöstä. Nuorten vähyys vaalikentillä ei houkuttele nuoria äänestämään tai asettumaan itse ehdolle vaaleissa. Myös päätöksenteko näyttää etäiseltä ja sen vuoksi siihen on vaikeaa vaikuttaa. Jos nuorille tulee tunne, että somessa tai mielenosoituksella pystyy vaikuttamaan enemmän kuin äänestämällä kerran neljässä vuodessa, niin demokratiamme tulevaisuus on vaakalaudalla.

Olen kokenut olevani erittäin onnekas, että saan kohdata erittäin fiksuja nuoria vaalikentillä ja paneeleissa. He ovat olleet huolissaan ilmastosta, eläinten oikeuksista, koulutusmahdollisuuksista ja työpaikoista omassa kotikunnassaan. He ovat valveutuneita ja usein jopa huolestuneita yhteiskunnan tilasta. Moni nuori myös yrittää tosissaan tuoda näkemyksiään esiin. Nuorten ilmastonmuutoksen vastainen mielenosoitus on mahtava esimerkki siitä, että nuoret tuovat omalla tavallaan esille heidän huolenaiheensa. Tätä meidän aikuisten pitää kunnioittaa, eikä syyllistää nuoria poliittisesta aktiivisuudesta.

Pyytäisinkin jokaista vaaleissa ehdolla olevaa ehdokasta kuulemaan nuoria. Kun kohtaatte nuoria vaalikentillä, pysähtykää. Kuunnelkaa nuorta, hänen ajatuksiaan arjesta, ongelmista ja tulevaisuudesta. Kirjatkaa nuorten asiat ylös ja puuttukaa niihin riittävällä vakavuudella. Älkää luvatko nuorille lupauksia, jota ette pysty pitämään, sillä se vähentää heidän uskoaan politiikkaan. Ja uskokaa itse siihen, että me aikuiset voimme (aikuisten) oikeasti muun muassa hillitä ilmaston lämpenemistä, taata suomalaisille tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet ja luoda nuorille uskoa tulevaisuuteen. Osoitetaan, että me pystymme pitämään lupauksemme ja toteutamme sitä, mitä politiikka tosiasiassa on: asioista sopimista ja neuvottelua. Ennen kaikkea kertokaamme nuorille: Nuoret, nyt on teidän aikanne vaikuttaa myös äänestämällä!

Ding Ma, kansanedustajaehdokas (kok.), Lappeenranta