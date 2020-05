Lukijalta: Nyt tarvitaan kykyä ja halua auttaa lapsia ja nuoria

Yhteiskunnassamme on paljon lapsia ja nuoria, joilla on kaikki asiat hyvin. Heistä meidän tulee pitää kiinni ja huomata heidät arvostaen ja kunnioittaen.

Yhteiskunnassamme on paljon lapsia ja nuoria, joilla on huolia. Kevään ajan on tullut viestejä suurista huolista. Paikkojen sotkeminen, väkivaltaisuus ja vastuuttomat teot, joissa on osallisena lapsi tai lapsia.

Nämä asiat kertovat pahoinvoinnista, ja että lapset ja nuoret tarvitsevat erityistä tukea ja huomattavaa apua.

Lasten ja nuorten palvelut pitää saada kohtaamaan tarvitsijat paremmin ja tehokkaammin. Palveluiden on jalkauduttava ulos paikkoihin, joissa lapset ja nuoret ovat ja kohdattava heidät.

Mielestäni palvelujen etäyttäminen on ollut erityisen haitallista lapsille, joiden elämässä on tarvetta huolenpidolle ja välittämiselle.

Emme haluaisi nähdä pahoinvoivaa lasta tai nuorta, sillä se on meille vaikeaa emmekä tiedä, kuinka hänet tulisi kohdata ja nähdä.

Nyt lapset ja nuoret tulevat näkyviksi, ja meidän on katsottava tilannetta rohkeasti. Meidän on myönnettävä, että jokainen lapsen tai nuoren vakava teko on heijastus aikuisten välinpitämättömyydestä ja yhteiskunnan kyvyttömyydestä kohdata vaikeita asioita.

Nyt on aika uskaltaa myöntää, että meissä kaikissa on puutteemme ja jokainen on joskus epäonnistunut. Tämä ajatus tulee siirtää lapsuuden ja nuoruuden ymmärtämiseen. Sillä sitä kasvu juuri on: epäonnistumisia, kokeiluja, yrityksiä ja onnistumisia, jotka ovat valmistautumista elämää varten.

Me elämme nyt sellaisessa maailmassa, jossa on epävarmuutta ja pelkoa, jotka ovat liikaa aikuisellekin. Tällöin lapsi ja nuori tarvitsee tukea moninkertaisesti.

Lapset näyttävät nykyisin pieniltä aikuisilta suoritteineen, puhelimineen ja ajatuksineen. Emme saa unohtaa, että siellä kuoren sisällä on kasvava ja kehittyvä lapsi ja nuori, jolle maailma on vielä tuntematon paikka ja jonka ajatukset ja toiminnot ovat kehittymässä. Hän on matkalla kohti uutta tulevaisuutta.

Tämä aika on joillekin erityisen vaikeaa ja ylivoimaisen haastavaa. Siksi meidän aikuisten tulee kohdata rohkeasti vaikeat asiat ja kertoa lapsille ja nuorille yhä uudelleen, lapsuuden olemus ymmärtäen, mistä elämässä kysymys.

Meidän aikuisten tulee tehdä kaikkemme, jotta jokaista lasta ja nuorta pystytään tukemaan. Lapset eivät ole pieniä aikuisia, vaan he tarvitsevat erityistä ohjausta, rajoja ja rakkautta. Meidän kaikkien aikuisten on otettava tämä kasvatusvastuu.

Lilla Saaristo

Kasvatustieteiden maisteri, perheen äiti, kaupunginvaltuutettu (kok)

Imatra