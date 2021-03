Lukijalta: Oppivelvollisuusiän pidentäminen vie koulutuksen 2020-luvulle

Uutinen oppivelvollisuusiän pidentämisestä ja toisen asteen maksuttomuudesta on lahja monelle nuorelle, joka pohtii, onko hänen mahdollista hakea esimerkiksi ammattiopistoon ja selviääkö hänen perheensä erilaisista opintojen kustannuksista.

Työelämän muutokset 2000-luvulla ovat tuoneet esiin, että työelämässä ei pärjää enää pelkillä peruskoulupapereilla. Oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle parantaa nuorten työllistymistä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Itse haluan uskoa, että koulutus, työ sekä toimeentulo ovat parhaita lääkkeitä hyvinvoivaan elämään.

Pitkällä aikavälillä uudistus on myös työllisyystoimi. Systemaattisesti 10–15 prosenttia nuorista jättää toisen asteen koulutuksen käymättä. Suomella ei ole varaa menettää näitä nuoria. Suomi on ollut pitkään tunnettu maailmalla hyvästä koulutuksestaan. Tämä uudistus tuskin ainakaan heikentää tätä näkymää. Uskon, että Suomeen halutaan tulevaisuudessa investoida, koska meillä jokainen saa vähintään toisen asteen koulutuksen.

Marinin hallitus on koronakriisinkin keskellä osoittanut tahtotilansa huolehtia kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevista. Yhtenä tulevaisuustoimena on ollut subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen, jonka myötä jokainen lapsi on oikeutettu saamaan varhaiskasvatusta. Tämän hallituksen työn myötä monen lapsiperheen varhaiskasvatusmaksut alenevat ja osalla poistuvat kokonaan. Myös perusopetuksen tukeen sekä laadun ja tasa-arvon eteen on tehty panostuksia. Hallitus on halunnut huolehtia koko koulutuspolun parantamisesta.

Oppivelvollisuuden laajentamisen eteen on tehty töitä jo pitkään on tärkeää, että tämä päätös on nyt saatu eteenpäin. Lapset ja nuoret ansaitsevat näkymän siitä, että tulevaisuus kannattelee vahvasti myös heitä.

Jussi Tauriainen

Kuntavaaliehdokas (sd.)

Lappeenranta.