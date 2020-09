Lukijalta: Suomen vientiteollisuus pelastettava

Vientiteollisuus on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan suurin rahoittaja ja metsäteollisuus keskeinen osa sitä. Tehtaan piippu Suomessa jonkin muun maan sijaan on ympäristöteko, koska teollisuutemme on maailman puhtainta.

UPM:n Kaipolan tehtaan sulkeminen on käynnistänyt keskustelun teollisuutemme tilasta, mutta työpaikkojen katoon olisi pitänyt reagoida jo aikoja sitten.

Koska Suomi ei voi eikä halua kilpailla halpatyövoimalla, kaiken muun pitäisi olla viimeisen päälle. Raaka-aineen ja energian, liikenteen ja logistiikan sekä verotuksen ja työmarkkinapolitiikan. Tällä hetkellä näin ei ole, ja Sanna Marinin (sd.) punavihreä hallitus on vain pahentanut asioita. Ministerien puheissa vatkataan 6 tunnin työpäiviä, polttoaineiden hinnan nostoa sekä metsän hakkuiden rajoittamista.

Kaikki tällaiset puheet on lopetettava välittömästi, koska ne ovat viimeinen niitti investoinneille. Suomen on luovuttava tavoitteestaan olla muita nopeammin hiilineutraali. Metsien kasvua ja hakkuita on tehostettava entisestään. Polttoaineiden veronkorotukset on lopetettava ja teollisuuden energiatuet turvattava. Yleistä kustannustasoa ja työn verotusta on alennettava kansalaisten ostovoiman tukemiseksi.

Vaikka koronakriisi pahentaa tilannetta, perusongelma on ollut pitkään olemassa ilman sitäkin. Viimeiset kymmenen vuotta ovat Suomen taloudessa menetettyä aikaa ja tämä koskee erityisesti meille tärkeitä teollisuuden investointeja. Jos teollisuus ei investoi, ennen pitkää häviävät myös työpaikat. Uuteen menetettyyn vuosikymmeneen Suomella ei ole varaa. Sen estämiseksi täytyy tehdä kaikki voitava.

Jani Mäkelä

Kansanedustaja (ps), eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja, Lappeenranta