Lukijalta: Ilmastonmuutoksen torjunnassa on kyse lastemme tulevaisuudesta

IPCC:n ilmastoraportin johtopäätös on se, että 1,5–2 asteen lämmön nousu johtaa peruuttamattomiin muutoksiin mannerjäätikössä. Mitä suurempaa on lämpeneminen, sitä enemmän ihmisiä kärsii tulevaisuudessa veden puutteesta. Uhkana ovat terveydelle haitalliset hellejaksot, merenpinnan nousu ja herkkien ekosysteemien vaarantuminen. Ilmaston lämpeneminen uhkaa myös esimerkiksi saimaannorpan selviytymistä. Kyse on lastemme tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista hyvään elämään. Hyväksytyt ilmastotavoitteet eivät enää riitä.

Tampereen yliopiston kasvatustieteen professorin Veli-Matti Värrin mukaan siirrämme ympäristöä kuormittavan elämäntapamme sukupolvelta toiselle. Hänen mukaansa koulutusjärjestelmää tulee muuttaa merkittävästi, jotta lapset oppisivat luomaan uudenlaisen suhteen kulutukseen, kasveihin ja eläimiin. Tutkimusten mukaan lapsena syntynyt luontosuhde tukee aikuisen ympäristöarvoja. Luontosuhteen rakentuminen tulisi lähteä lapsen kotoa siitä, että vanhemmat vievät lastaan luontopoluille ja kertovat esimerkiksi kierrätyksestä ja ruoan alkuperästä.

Ruoka aiheuttaa noin viidesosan ilmastonmuutosta kiihdyttävistä päästöistä. Konkreettinen jokapäiväinen asia on vähentää merkittävästi lihansyöntiä ja suosia lähituotteita tuonnin päästöjen minimoimiseksi. Ruoantuotannon päästöjen vähentämisessä on saatava huomattavasti nopeampaa edistystä. Paitsi ekologista, kasvisruokavalio on terveellistä.

Verotuksen elementit ovat keskeisiä ohjauskeinoja. Mikä estää siirtymistä Norjan malliin; täyssähköautojen vero nollaksi ja arvonlisävero pois? Saastuttavan kulutuksen tulee maksaa enemmän. Haittaverot antavat vapauden valita, mutta ohjaavat kulutusta. Valtioiden ja yritysten on aika tehdä toimintatapojen kokonaisvaltainen muutos, joka korostaa ympäristövastuuta. Myös aivan jokaisen meistä tulee pienentää hiilijalanjälkeään. Ilmastonmuutoksen torjunta lähtee yksilötasolta; meillä on velvollisuus huomioida se jokapäiväisessä elämässämme. Ollaan itse se muutos, jonka maailmassa haluamme nähdä!

Linda Brandt-Ahde, kaupunginvaltuutettu (kok.), Lappeenranta