Lukijalta: Kansallisomaisuutta myydään salassa

Vuonna 2003 Stora Enso yhtiöitti Suomessa 600 000 hehtaarin metsäomistuksensa uuteen yritykseen eli konsernissa jo nyt toimivalle yhtiölle Tornator Oy:lle. Myöhemmin Stora Enso pudottaa omistuksensa 20 prosenttiin Tornatorin osakepääomasta ja äänivallasta, loppu 80 prosenttia menee sijoittajille. Metsien yhtiöittäminen ei koske Stora Enson metsiä, jotka sijaitsevat Ruotsissa. Siellä yhtiö omistaa 1,9 miljoonaa hehtaaria metsää.



Tornator Oyj myy metsiä muun muassa kansainvälisille sijoittajille. Suomen valtio myi enemmistöosuuden äänivallasta Stora Ensosta ruotsalaiselle Wallenberg-sijoitusyhtiölle, ja nyt saamme kärsiä siitä. Kauppahinta oli aikoinaan mitätön, mutta kun tarvittiin rahaa Kreikan lainoittamiseen.



Metsäyhtiö UPM tarjoaa myyntiin metsäomistuksiaan. Myyntiin tulee vajaat 30 000 hehtaaria metsää 1 000–5 000 hehtaarin kokoisina tiloina. UPM kertoo myyvänsä kohteet tarjousten perusteella. Lisäksi UPM myy Tornatorille 23 000 hehtaaria metsää Pohjois-Karjalassa. Varainhoitotalo FIMin uusi metsärahasto on sopinut ostavansa UPM:ltä metsää reilut 8 500 hehtaaria. Ostetut metsätilat sijaitsevat Hyrynsalmella, Lieksassa, Paltamossa, Sotkamossa ja Vieremällä. Nämä kaikki metsät menevät myöhemmin kansainvälisille sijoittajille. Myös Fim aikoo myydä metsät ulkomaalaisille sijoittajille.



Metsäjätti UPM on saanut metsänmyyntikoneistonsa vauhtiin. Yhtiö myi sijoittajille kaikkiaan noin 50 000 hehtaaria metsäomaisuuttaan Suomessa. 2015. UPM:llä oli vielä muutama vuosi sitten Suomessa metsää 915 000 hehtaaria. Metsäkauppojen seurauksena UPM:n omistaman metsän pinta-ala laski vuoden 2014 lopussa noin 760 000 hehtaariin.



Metsähallitus tarjoaa yli 4 000 hehtaaria metsätalousmaita myyntiin. Laatumaan maakauppapäällikön Perttu Finnen mukaan Metsähallitus myi vuonna 2014 noin 11 000 hehtaaria metsää. Vuonna 2015 myytiin noin 10 000 hehtaaria. Metsähallituksen yhtiöittämistä perusteltiin sillä, että EU:n direktiivit vaativat niin. EU ei vaadikaan Metsähallituksen yhtiöittämistä – presidentti Sauli Niinistökin tutki asiaa.



Metsähallitusta koskevan lakiuudistuksen yhteydessä suunnitellaan Suomen luonnonsuojeluliiton saamien tietojen mukaan valtavaa kansallisen vesiomaisuuden siirtoa kansalaisten vapaasta käytöstä valtion liikelaitoskäyttöön. Kyse on yli kahdesta miljoonasta hehtaarista meri- ja järvialueita. Metsähallituslain uudistusta on valmisteltu poikkeuksellisen salassa. Myytäviin metsätiloihin sisältyy myös järviä. Uudet kansainväliset sijoittajat voivat laittaa kylttejä, joissa lukee yksityisalue, jolloin sinne ei pääse esimerkiksi autoilla järvelle kalastamaan tai marjoja poimimaan. Miksi meidän kansallisomaisuutta ja meidän maata ja jokamiesoikeuksia myydään salassa?



Rauli Kemppi, Savitaipale