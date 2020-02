Lukijalta: Tasapuolisuutta urheilurakentamiseen

Mikä urheilussa on tärkeintä? Entisenä aktiiviurheilijana ihmetyttää edelleen kaupungin päättäjien touhuilut. Uutta miljoonia maksavaa jäähallia ollaan tuomassa väkisin keskustaan, perustelut vaikuttavat vähintäänkin keksityiltä?

Urheilutaloon on pistetty rahaa myös aika napakasti. Miten on Kisapuiston tekojääradan tilanne? No ei sentin senttiä! Jääpallo, jota tällä hetkellä Etelä-Karjalan menestynein seurajoukkue Veiterä pelaa, ollaan pyyhkimässä kartalta pois kokonaan. Katsojille ei ole käytössä edes asianmukaisia WC-tiloja, saati kunnon katettua katsomoa, jossa pelejä voisi seurata hymy huulilla.

Koko kentän kattava halli maksaisi noin 5 miljoonaa. Hui! Valtava summa verrattuna 50 miljoonaa maksavaan jäähalliin. Kyllä näissä asioissa voisi ajatella edes hieman tasapuolisuutta ja sitä kuinka Lappeenrannan kokoisessa kylässä saadaan mahdollisimman paljon lapsia ja nuoria erilaisiin liikuntalajeihin ja harrastuksiin mukaan.

Kevät tekee tuloaan, luonto alkaa vihertää kuten Veiterän pelipaidat. Tsemppiä, otetaan se kirkkain mitali taas Lappeenrantaan Veiterän toimesta.

Antti Vihtonen

Taipalsaari