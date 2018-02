Lukijalta: Kelan asema uudelleentarkasteluun

Kansaneläkelaitoksen (Kela) syntyhistoria peräytyy 1900-luvun alkuun Onni Hallstenin sosiaaliturvavalmisteluun. Hänen johtamansa komiteat suunnittelivat sairausvakuutuksen sekä kansaneläkkeet. Nuoren itsenäisen tasavallan resurssit olivat vaatimattomia. Tannerin hallitus antoi 1927 esityksen sairausvakuutuksesta, mikä ei menestynyt eduskunnassa. Vasta 1960-luvulla saatiin laki aikaan.



Kansaneläkelaki vuodelta 1937 loi tosiasiassa työsuhteisiin liittyvän vanhuuseläkejärjestelmän, jonka kustansivat työnantajat ja -tekijät puoliksi eli työeläkejärjestelmän. Vanhuuseläkkeiden rinnalla oli työkyvyttömyyseläke. Järjestelmä olisi ollut ”kypsä” vuonna 1998.



Kävi kuitenkin huonosti, sota toi inflaation, mikä mädätti yksilölliset tilit. Rahoitettiinpa sotakin vakuutettujen varoin.



Koska oli kyse uudesta toimintamallista, jossa oli sijoitustoimintaakin, turvauduttiin eduskunnan valvontaan perustettuun Kansaneläkelaitokseen.



Sitran työpaperi, jonka valmistelijoina olivat Kelan ex-pääjohtaja Liisa Hyssälä ja ex-ministeri Jouni Backman, pyrkii ravistelemaan yli 100-vuotista julkishallinnon toimintamallia. Kansanvallan peruskorjaus-työpaperi toivottavasti auttaa uudistamaan hallintoamme.



Ajassa Kela toimii täysin toisenlaisessa toimintaympäristössä. Vallan kolmijaossa – tuomiovalta, lainsäädäntövalta ja toimeenpaneva valta - Kela on nyt väärässä ruudussa. Se, että Kela on eduskunnan valitsemien valtuutettujen alla, saattoi toimia vuosina 1938-1956, muttei enää. Kela on budjetissa olevien määrärahojen jakaja.

Olin 1990-luvun alussa osastopäällikkö Arto Klemolan johtamassa työryhmässä uudistamassa silloista ummehtunutta pääjohtajakeskeistä Kelan hallintoa niin, että syntyi ulkopuolinen hallitus aikaisempien tsaarinajan toimintamallien sijaan.



Kelan valtuutetut ovat asettaneet työryhmän pohtimaan uudistustarpeita. Valtuutettujen kontolla on liian iso kakku hallittavaksi sivutoimisesti. Valta ja vastuu eivät oikein kohtaa. Kela on osa valtion toimeenpanovaltaa. Oikea paikka on Valtiokonttoriin rinnasteisena virastona, joka jakaa etuuksia yli 14 miljardia euroa vuodessa eli liki neljännes valtion budjetista.



Kela on myös asiantuntijaorganisaatio, mutta se ei ole lakiasäätävä elin.



Toivotan uudistajille menestystä sekä hyviä lukuhetkiä Kansanvallan peruskorjaus -työpaperin kanssa.



Iikko B. Voipio, Taipalsaari