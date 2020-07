Lukijalta: Öljystä eroon pääseminen on isänmaallinen teko

Ostin juuri akkukäyttöisen moottorisahan. Vanha ruohonleikkuri oli jo aiemmin vaihtunut akkukäyttöiseen. Tuskailu käyntiin lähdön kanssa on historiaa. Naapurit kiittävät vähä-äänisyydestä, eikä ilmassa enää leijaile savua. Hieman suurempi hankintahinta kuittautuu ajan saatossa pienempinä käyttökuluina.

Myös ostettaessa uutta autoa, mopoa tai skootteria valinnan tulisi olla joku muu kuin pelkällä bensiinillä tai dieselillä kulkeva vaihtoehto. Mopoissa ja skoottereissa käyttövoiman tulisi olla sähkö ja autoissa sähkö tai biokaasu. Autoilun elinkaaren kustannukset ovat kotimaisella sähköllä ja biokaasulla ajettaessa pienemmät kuin ulkomaisella raakaöljyllä ajettaessa. Kukkaron lisäksi myös hengittämämme ilma ja ilmasto kiittävät.

Niin pienkoneissa kuin autoissakin ongelmana ovat ihmisten pinttyneet asenteet. Vaikka auton lataus verkosta onnistuisi helposti ja kaasutankkausasema olisi vieressä, ostetaan tottumuksesta edelleen bensiini- tai dieselauto. Sähkö- ja kaasuautot ovat kuitenkin suunnilleen samanhintaisia kuin fossiiliset kilpailijansa. Mikäli tavoitteisiin puhtaammasta autokannasta vuonna 2030 halutaan päästä, tulisi uusien bensiini- ja dieselautojen myynti lopettaa välittömästi. Niitä tarvitseville hyväkuntoisia käytettyjä autoja on runsaasti tarjolla.

Raidehenkilöliikenne on jo pitkään kulkenut sähköllä. VR käyttää puhdasta sähköä, ja henkilökilometrin hiilijalanjälki on yksityisautoiluun verrattuna vain sadasosa. Laivaliikenteen sähköistäminen on vasta alkutekijöissään. Maakaasulla kulkevat laivat ovat kasvihuonekaasupäästöjen kannalta vain pieni parannus.

Varsinainen ongelma on lentoliikenne. Viime vuonna Finnairin käyttämästä polttoaineesta vain alle 0,03 promillea oli biopohjaista. Biokerosiini ei edes oleellisesti vähentäisi päästöjä bioraaka-aineen päästöjen ja lentoliikenteen niin sanotun. säteilypakotteen takia. Sähköinen lentoliikenne voisi tarkoittaa korkeintaan lyhyttä pienimuotoista taksiliikennettä. Nykyisenkaltaiseen massalentoturismiin sähkölentokoneet eivät pysty.

Öljyriippuvuudesta eroon pääseminen vaatii meiltä kaikilta tekoja.

Kimmo Klemola

kaupunginvaltuutettu (vihr), Lappeenranta