Lukijalta: Nuijamies säilyköön alkuperäistä kunnioittaen

Kulttuuritila Nuijamies on nuori, mutta kokenut monta kiveä. Ilmiön synnyttäneestä visionääri-joukosta on toiminnassa jäljellä enää rippeitä. Siitä huolimatta toiminta jatkaa kasvamistaan – aivan kuten oli suunniteltu. Ryhdyin yli kaksi vuotta sitten ry’n keulaksi ainoastaan, koska uskoin sen jaloon tarkoitukseen: Helposti lähestyttävää kulttuuria ja miellyttävää oleskelutilaa kaikelle kansalle. Ihmisiltä ihmisille. Avoimesti, rehellisesti ja intohimolla.

Nuijamiehen kantava voima on aina ollut sen henki ja sielu, kenties idealismi ja jopa kärkkäästi sanoen hippeily. Nyt ry’n oheen on perustettu sliipattu anniskeluravintola sekä pian ollaan ostamassa koko kiinteistöä. Maailma muuttuu ja tekijät muuttuvat ja minunkin panokseni on jäänyt tarpeettomaksi. Toiminta yritysmäistyy. Olen nähnyt ja kokenut ry’n ilot ja surut, tehnyt kaikkea maan ja taivaan välillä sekä taistellut tuulimyllyjä vastaan niin talon ulko- kuin sisäpuolellakin. Pian pääsen vielä kokemaan asiakkaankin näkökulmaa tulevan Saimaa-tanssiteatteriteoksen tiimoilta.

Toivon vilpittömästi, varmasti monen muun tukemana, että Nuijamies säilyy myös tulevaisuudessa valoisana ja eloisana paikkana, joka erottuu lukuisien muiden anniskelupaikkojen joukosta juurikin sielukkuudellaan. Toivon, että toiminta jatkuu alkuperäistä tarkoitusta kunnioittaen. Avoimesti, rehellisesti ja intohimolla.

Ossi Välimäki

Lappeenranta