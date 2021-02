Lukijalta: Kaupunki ei juurikaan voi luoda kaivattuja työpaikkoja metsäteollisuuteen, katse on käännettävä yliopistolle ja matkailuun

Etelä-Karjala on ollut Suomen metsäteollisuusmaakunta. Työpaikkoja on ollut tehtailla, kuljetuksissa, metsässä. Vaan eipä ole enää. Pelkästään paperitehtailta on viimeisen 15 vuoden aikana kadonnut noin 7000 työpaikkaa ja osansa on saanut Lappeenrantakin.

Digitalisaation vaikutukset on nähty jo pitkään, mutta voimakkuus on yllättänyt. Teollisuuden rakenne muuttuu vauhdilla, jota todistaa se, että tällä vuosituhannella on Suomessa suljettu yli 40 paperitehdasta. Paperin kysynnän lasku Euroopassa on 5 prosenttia vuodessa. Eivätkä asiantuntijat usko muutosta tapahtuvan koronapandemian jälkeenkään.

Kaukaan sahan YT-neuvottelut ja kapasiteetin leikkaaminen herättivät väistämättä huolen UPM: n muidenkin Lappeenrannassa sijaitsevien tuotantolaitosten suhteen. Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa kehityksen kulkuun ovat todella rajalliset. Asumiskustannusten pitäminen kilpailukykyisinä, koulutuspalveluista huolehtiminen, hyvä terveydenhuolto, kulttuuritarjonta, siinä keskeisimmät.

Kaivattuja työpaikkoja kaupunki ei metsäteollisuuteen juurikaan voi luoda. Katse on siis käännettävä muualle. Yliopistoyhteisön vaikutus on merkittävä, siellä kaupungin on oltava aktiivinen. Mutta paljon olisi tehtävää myös matkailun puolella.

Tämä vuosi ei vielä ole enempää venäläisten kuin eurooppalaistenkaan paluuta. Sen sijaan voi olla varma siitä, että kotimaan matkailulla tulee olemaan suuri merkitys alueiden työllisyydelle ja tulonmuodostukselle. Kävin läpi kotimaan matkailua käsitteleviä nettisivuja. Ei siellä juuri mitään kerrota Lappeenrannasta. Visit Finland esittelee muun muassa 30 kotimaan helmeä, ei ole Lappeenranta mukana. Meillä on suuret luulot, jos kuvittelemme, että kaupunkimme on kovinkin tunnettu. Ei ole.

Asialle pitää pikaisesti tehdä jotain saadaksemme ensi kesänä tänne kotimaisia kävijöitä. Maakuntaliiton ja kaupungin on toimittava yhdessä ja tehtävä selväksi vahvuutemme ja miksi tänne kannattaa tulla. Se vaatii varmasti myös rahaa, mutta se on saatavissa takaisin lisääntyvinä verotuloina.

Heikki Järvenpää

kaupunginvaltuutettu, kuntavaaliehdokas (kok.)

Lappeenranta