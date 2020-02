Lukijalta: Myös kirjastoissa näkyy äänikirjojen kuuntelubuumi

Toimittaja Liisa Kukkola vertailee esseessään Sekakäyttäjän tarina (ES 4.2.) painetun kirjan lukemista ja äänikirjan kuuntelemisen kokemusta. Kukkola mm. esittelee jutussaan kaupallisia toimijoita, joiden tarjoamien digitaalisten äänikirjojen käyttö on lisääntynyt huimasti muutaman viime vuoden aikana.

Etelä-Karjalan kirjastoissa digitaalisia äänikirjoja on ollut tarjolla vuodesta 2017 alkaen, ja myös niiden käyttö on lisääntynyt hurjasti. Vuonna 2017 äänikirjoja kuunneltiin vajaa 1 000 kertaa ja viime vuonna jo yli 11 000 kertaa. Samaan aikaan e-kirjojen lataukset kasvoivat lähes 13 000 kertaan. Tänä vuonna digitaalisten äänikirjojen kuuntelu tulee ohittamaan e-kirjojen lukukerrat reippaasti – huolimatta siitä, että kustantajien kirjastoille myymien nimikkeiden määrä on todella rajallinen. Yhteensä e-kirjoja ja e-äänikirjoja ladattiin viime vuonna yli 24 000 kertaa.

Myös ”pahvisissa kansissa” olevia lasten ja aikuisten äänikirjoja lainataan ja käytetään edelleen. Viime vuonna yli 20 000 kertaa. Cd-levyt ja Celia-kirjaston tarjoamat äänitteet ovat siis edelleen ihan kilpailukykyinen tallennemuoto digitaalisiin äänikirjoihin nähden.

Kirjastoista erilaisissa muodoissa olevia äänikirjoja lainaavat kaikki ikäryhmät. E-äänikirjoja ja kirjoja lainaavat myös seniorit, jotka ovat havainneet eri paikoissa ja tilanteissa kuunneltavan tallenteen edut samalla tavalla kuin nuoremmatkin asiakkaat.

Liisa Kukkola muistelee myös ”muinaisia” äänikirjojen tallennemuotoja. Kyllä, äänikirjoja saa edelleen cd-levyinä ja mp3-tallenteina. Äänikirjoja julkaistiin aikanaan jo lp-levyinä, mutta varsinaisesti iso julkaisutuotanto alkoi c-kasettien muodossa. C-äänikirjakasettejakin meillä on vielä jonkin verran kokoelmissa, mutta ne varmaan poistuvat lähivuosien aikana käytöstä.

Kirjastossa iloitaan kaikista lainaajista, lukijoista ja kuuntelijoista, mutta tottakai kirjaston perustehtävä on pitää lukutaitoa yllä ja lisätä lukuharrastusta. Mielestäni äänikirjat ovat tässä hyvä lisä, eivätkä erilaiset kirjallisuuden tallennemuodot sulje toisiaan pois. Myös kannattaa muistaa erilaiset lukijat, joille tekstin lukeminen saattaa tuottaa vaikeuksia. Äänikirjojen avulla hekin pääsevät nauttimaan kirjallisuudesta ja lukuelämyksistä.

Heili-kirjastojen digitaalisten kirjojen ja äänikirjojen kokoelmiin voi tutustua osoitteessa ellibslibrary.com/heili. Henkilökunta opastaa mielellään aineistojen käytössä!

Leena Priha,

palvelujohtaja, Lappeenrannan kaupunginkirjasto