Lukijalta: Kiitos Matti Räsäselle Armilan puolustamisesta

En tunne Armilan terveysaseman ja sairaalan käyttösuunnitelmia. Sellaista olen kuullut, että jossakin vaiheessa nämä ajetaan alas ja rakennukset puretaan. Matti Räsänen on kiitettävästi puolustanut Armilan olemassaoloa, viimeksi Etelä-Saimaassa 30.6. Olen hänen kanssaan samoilla linjoilla.

Vuosia sitten jouduin Keskussairaalan ”asiakkaaksi”, ensin teho-osastolle. Kyllä minä sain asiallista hoitoa, mutta jotenkin jäi kummittelemaan keskussairaalan yleinen kiire ja mekastus. Kun suoraan sanon, se oli yhtä helvettiä. Sieltä minut siirrettiin kuntoutumaan Armilaan. Muistan elävästi, että tuntui kuin olisin päässyt rauhalliseen hotelliin ja samalla henkilökohtaiseen hoitoon. Toki joitakin kummallisuuksia oli sielläkin, mutta pääasiassa asiat olivat hyvin minun kannaltani katsottuna.

Näiden kokemusten jälkeen olen käynyt Armilassa monet kerrat erilaisissa tarkastuksissa ja neuvoa kysymässä. Annan suuren arvon Armilan henkilökunnan ystävälliselle avulle. Ajan varaaminen on helppoa ja sitä on myös hakeutuminen hoitajan ja lääkärin pakeille, vaikkei aikaa olisi varattunakaan. Parkkipaikkakin löytyy läheltä. Minusta Armila on juuri sellainen ja sen kokoinen paikka, jota ihminen aika ajoin tarvitsee pienempiin vaivoihinsa ja jonka se helposti myös tavoittaa. Hoidettakoon isommat vaivat isommissa sairaaloissa.

Erkki Heinilä, Lappeenranta