Lukijalta: Hämmentävää talouskeskustelua Eksotesta

Kaupungit ovat lähteneet voimakkaasti vaatimaan Eksoten menojen kasvun leikkaamista kaikin keinoin. Perusteluna on väitetty valtion leikkaavan kuntien valtionosuuksia merkittävästi, jos kustannukset nousevat. Missä on esitetty sellainen ukaasi, että kunnat saavat rangaistuksen, jos ne maksavat perustelluista syistä kohonneet kustannukset? Osa kustannuksista on valtion aiheuttamia, esimerkiksi keskittämisasetus. Leikataanko avustuksia, jos kunnat sen maksavat? Tuskin.