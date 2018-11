Lukijalta: Syitä syntyvyyden alhaisuuteen tulisi etsiä useasta eri suunnasta

Media on nostanut esille alhaisen syntyvyyden ja vauvatalkoot-ajatuksen. Samalla uutisissa pyörii jatkuvasti kiristyvät työelämän vaatimukset ja sote-ongelmat, palveluiden leikkaukset ja heikennykset.

Syitä syntyvyyden alhaisuuteen tulisi etsiä useammasta eri suunnasta. Lapsettomuus on yksi, ja selvä syy. Perhekulttuuri 1970- ja -80 luvulla on varmasti jollain tasolla vaikuttanut, jos tuolla. aikavälillä syntyneet eivät halua itse lisääntyä.

Myös media ja mielikuvat lapsiperheen arjesta ovat osasyy. Saamme ristiriitaisia ja haastavia mielikuvia, missä kaikki on vaikeaa ja luopumista, kun vauva syntyy. Ja länsimaalainen itsekkyys on yksi hyvinvointivaltion sivutuote. Ura ja opiskelu nähdään omaa jälkikasvua tärkeämpänä. Itse kokisin, että opiskeluaika on toisaalta hyvä aika saada lapsia, sillä opintoja on mahdollista jatkaa, ja etäopiskelun mahdollisuus on yksi vaihtoehto opintojen suorittamiseksi hitaammalla tahdilla myös lapsiperheen arjessa.

Työelämä muuttuu ja tulee aina muuttumaan. Kuitenkaan ura, palkka tai maksetut bonukset eivät kanna työelämää pidemmälle. Jos lukee ikääntyneiden haastatteluja kun heiltä kysytään, mitä he katuvat elämässään, yksikään vastaus ei ole ”sitä, etten tehnyt enempää töitä” päinvastoin. He katuvat liikaa työntekoa ja sitä, etteivät antaneet enempää aikaa perheelle.

Vaikka globaalisti miettien syntyvyyden lasku voisi olla hyvä asia, miten kauan meillä valtaväestö on suomalaisia, jos kaikki syntyvyys lasketaan maahanmuuton varaan? Olisiko tässä paikka tutkijoilla käyttää resursseja sen asian selvittämiseksi, miksi 25-35-vuotiaat eivät halua lisääntyä? Niillä tiedoilla olisi enemmän annettavaa kuin yksin syntyvyystilastoilla. Perhe ja sen merkitys avautuu täysin uudella tavalla oman lapsen myötä.

Hanne Seppäläinen, Taipalsaari