Lukijalta: Kansiareena on hulluutta

Etelä-Saimaassa (17.10) oli tosi valaiseva ja silmiä avaava juttu monitoimiareenan todellisista kustannuksista ja vaikutuksista kaupungissamme. Julkaistu on vain areenan rakentamiskustannukset, muista kustannuksista ja vaikutuksista kaupunkikuvaan tai liikennejärjestelyihin ei ole pukahdettu mitään. Ihan kuin väen väkisin haluttaisiin ajaa asiaa, että kansiareena olisi ainoa ja oikea vaihtoehto. Viis rahasta tai muista vaihtoehdoista!!

Joa areena maksaa vaikka 50 miljoonaa euroa, niin muut kustannukset maksavat toiset 50 miljoonaa euroa lisää.

Mistä rahat 100 miljoonaan euroon. Riittääkö tämäkään! Onko meillä tähän varaa? Varsinkin, kun uutisissa oli tietoa, ettei suuria sijoittajia kiinnosta meidän hanke. Siis mistä rahat ja sijoittajat? Lisää mietintämyssyyn.

Eiköhän olisi aika laskeutua pilvistä maan kamaralle ja laittaa jalat tukevasti maahan. Muitakin vaihtoehtoja on. Laittakaa ne exel-taulukot uusiksi ja tehkää laskelmia ja järkeviä päätöksiä.

Tuomas Toivanen kirjoitti (ES 2.11.), että areena toisi elämää keskustaan. Mitä elämää, mitä uutta, mitä paljon lisää? Meillähän on jo Lappeenrantasali konsertteihin. Nykyisessä jäähallissakin on järjestetty suurkonsertteja ja Marian aukiolla on ollut festivaaleja. Niin isoja messuja ja kokouksia en näe, jotka täyttäisivät areenan.

Nytkin Marian aukio huutaa tyhjyyttään tapahtumista. Uusittu kaupungintalon edustatori on tyhjä ja kaipaa tapahtumia ja elämää.

Sijoittaa voi monin tavoin tähän kaupunkiin, mutta maalaisjärki edellä.

Vuokko Kupiainen, Lappeenranta