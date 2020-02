Lukijat: Hullujen ajatusten Lappeenranta

Kävelin päivänä muutamana Anni Swanin katua. Huomasin, että rakennustyöt entisen teatteritalon paikalla ovat käynnissä. Mielestäni teatteritalo oli tyylikäs ja paikkaan erinomaisesti sopiva. Sisätiloihin toivottiin teatteriväeltä korjauksia ja muutoksia. Ne olisi, kun nyt ajattelee, kannattanut sittenkin tehdä.

Joku heitti ilmaan hullun ajatuksen uudesta kaupunginteatterista kauppakeskus Isoon-Kristiinaan. Teatteriväki ja teatterinjohtaja ottivat kopin vastaan. Sitten alkoi teatterilaisten kampanja uudeksi teatteriksi kauppakeskukseen. Siinä oli lobbausta ja niskaan puhaltamista.

Tehtiin kustannusarvioita ja laskelmia, miten vähän uusi maksaisi ja miten kallista on nykyisen korjaaminen. Kaupunginvaltuusto totesi korjaamisen maksavan liikaa, ja uusi teatteri maksoi sittenkin kohtuullisesti. Teatterin henkilökunta on minun mielestäni jäävi siinä asiassa, missä teatterin tulee fyysisesti olla. He vastaavat vain teatterin sisällöstä ja ohjelmista. Mutta silti he hehkuttivat uuden paikan puolesta.

Sitten teatteri muutti Isoon-Kristiinaan. Odottamaton yllätys tuli, kun vuokra oli kohtuuttoman korkea. Sijoitusyhtiö Citycon omistajana ei ole mikään hyväntekeväisyysyritys. Se haluaa sijoittajilleen kohtuullisen tuoton. Tuottotavoitteet pitävät vuokran korkealla tasolla myös jatkossa. Tähän ansaan kaupunki sitten sotkeutui.

Lappeenrannan kaupunginteatterin käyttöaste on matala ja lipputuloilla katetaan vain vuokrakulut. Otettiinko aikanaan laskelmissa huomioon vuokrakulut täysimääräisinä?

Nyt teatteria rakastavat kaupunkilaiset käyvät teattereissa Kotkassa, Kouvolassa ja Mikkelissä. Miksi?

Nyt on kaupungin liikuntatoimi ottanut kopin hullusta ideasta, tehdä uusi jääareena keskustaan. Nyt se puhaltaa niskaan kuin teatteriväki aikoinaan.

Liikuntatoimisto on mielestäni jäävi määrittelemään siitä, minne jääareena sijoitetaan. He vastaavat vain siitä, mitä halliin ja kentälle sijoitetaan. Mitkä ovat uuden jääareenan käyttökulut vuodessa? Mikä tulee olemaan käyttöaste? Paljon ilmassa olevia kysymyksiä, oikeita, realistisia vastauksia on vähän.

Arto Pulkkinen

Lappeenranta