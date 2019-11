Lukijalta: Lääkärihelikopteriasiassa taas tärkeä vaihe — Onko selvitysmies nostanut esiin Etelä-Karjalan asukkaille epäoikeudenmukaisen Utti-päätöksen uudelleen arvioitavaksi?

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru asetti 26.9.19 selvitysmiehen kartoittamaan lääkärihelikopteritoiminnan roolia ensihoidon kokonaisuudessa. Tehtävään valittu kokenut ja asiantunteva selvitysmies Jyrki Lilja kävi Eksotella tapaamassa minua, toimitusjohtajaa ja ensihoidon ylilääkäriä lokakuun alkupuolella.

Olin ottanut parituntiseen palaveriimme mukaan havainnekuvan, jossa näkyi erikseen Uttiin ja erikseen Lappeenrantaan sijoittuvan kopteritukikohdan erot. Utti-vaihtoehto tuki vahvasti pääkaupunkiseutua jättäen osan Etelä-Karjalaa ja Etelä-Savoa ulkopuolelle, oman onnensa nojaan. Lappeenranta-vaihtoehdon kattavuusalue taas keskittyi siihen alueeseen, mihin pitikin eli kattoi koko Etelä-Karjalan, raja-alueen, vesistöalueet ja Etelä-Savon. Kopteritukikohta Uttiin ei ole onneksi vielä saanut rahoituspäätöstä valtiolta, joten asia on auki.

Kuvan pohjalta selvitysmies sai todella hyvän käsityksen siitä, miksi pidämme edellisen hallituksen ministeriryhmän päälaelleen kiepauttamaa päätöstä täysin vääränä ja epäoikeudenmukaisena. Selvitysmies on lisäksi erikseen perehtynyt meidän lentokenttäämme, joka tarjoaa hyvän infran lääkärikopterille ja joka sijaitsee tosi lähellä laajan päivystyksen sairaalaamme ja sen erikoislääkäripalveluja.

Viestittelin selvitysmiehen kanssa viime viikolla. Tietoa ei herunut vielä, vaan vasta, kun hän luovuttaa raporttinsa ministeri Kiurulle 16.12.19. Jälleen olemme odottavalla kannalla — joko nyt äänemme on kuultu ja vieläkö sijoituspäätökseen voi tulla muutos meidän eduksemme? Onko selvitysmies nostanut esiin Etelä-Karjalan asukkaille epäoikeudenmukaisen Utti-päätöksen uudelleen arvioitavaksi? Jos on, niin mikä vaikutus sillä on?

Tulemme luonnollisesti tuomaan kantamme ja odotuksemme esiin, kun ministeri Kiuru vierailee Eksotella joulukuun alussa. Uskon, että kansanedustajamme ja me muut ponnistelemme nyt yhtenä rintamana oman maakuntamme puolesta.

Marja-Liisa Vesterinen (sd.),

Eksoten hallituksen pj.