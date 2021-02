Lukijalta: Kuntalaiset jäävät ennen kuntavaaleja vaille oikeudellista tietoa, koska Eksoten esitutkinta valmistuu vasta syksyllä

Etelä-Karjalan kunnille tuli hurja summa, 30 miljoonaa euroa, maksettavaksi jälkikäteen, kun vuonna 2010 perustettu kuntayhtymä Eksote jätti hoitohenkilökunnan ja osan muidenkin työntekijöiden palkat harmonisoimatta. Osa työntekijöistä sai alempaa palkkaa kuin heille olisi liikkeenluovutussopimuksen mukaan kuulunut.

Ilmeisesti lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja vastaavien palkka oli kohdallaan. He eivät osallistuneet asian riitauttamiseen ja vaatimaan palkkojen oikaisua. Lisäksi silloinen toimitusjohtaja sai tulospalkkion.

Monen kunnan talousarviot menivät kertaheitolla uusiksi, ja koko maakunta on aivan uuden maksuongelman edessä.

Valtion myöntämä harkinnanvarainen avustus ei pelasta kuntia tästä palkkarästistä. Eksoten palkkaharmonisointi joudutaan maksamaan etuajassa, toisin kun tulevassa soteuudistuksessa, jolloin maakunnat saavat valtiolta rahoitusta harmonisointiin. Velkaa joutuu moni kunta ottamaan, Lappeenrannan kaupunki noin 12 miljoonaa euroa. On vain huonoja vaihtoehtoja.

On harmillista, että matalapalkkaisilta, pääosin naisilta jätettiin heille kuuluva korkeampi palkka maksamatta. Nythän he saavat palkkarästin vain 5 vuodelta, kun aikaisempi saatava 5 vuoden ajalta, Eksoten perustamisen alusta eli vuodesta 2010 jää saamatta saatavan vanhentumisen vuoksi. Erikoista on myös se että hallituksen puheenjohtaja, olihan siellä muitakin, on perinteisen työväen puolueen edustaja eikä pitänyt palkansaajien puolia.

Eksoten hallituksessa asiasta tiedettiin varmuudella ainakin jo vuonna 2017 ja aikaisemminkin, kun Kuntatyönantaja oli useasti huomauttanut asian kuntoon saattamisesta. Eksoten hallituksessa oletettiin ilmeisesti, että tuleva silloinen Sote-uudistus hoitaa asian. Toisin kävi.

On hyvä, että poliisitutkinta etenee esitutkintaan ja asia selvitetään perin pohjin ja vastuulliset saatetaan korvausvelvolliseksi. Esitutkinta valmistuu vasta syksyllä, ja vaalit ovatko jo keväällä. Harmi ettei esitutkinta valmistu aikaisemmin, sillä kuntalaiset jäävät vaille oikeudellista tietoa ja miettivät, ketä luotettavaa ja vastuullista ehdokasta voisi äänestää.

Lopuksi voimia Eksoten johdolle ja kaikille eksotelaisille vaativaan työhönne ja toivotan kaikille parempaa kuluvaa vuotta 2021.

Riitta Munnukka

Kaupunginvaltuutettu ja -hallituksen jäsen (kesk.)

Lappeenranta