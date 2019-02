Lukijalta: Päivähoidon voimavaroista on pidettävä huolta koko Suomessa

Helsingin sanomat (26.2.) kertoo, miten pääkaupunkiseudulla useissa päiväkodeissa päivähoidossa on ongelmia. Henkilöstö voi huonosti, väkeä on vähän, normeja kierrellään. Tätä tapahtuu koko maassa. Vika ei ole päiväkodeissa, vaan resurssipulassa.

Syyllisten sijaan tarvitaan ratkaisuja. Päivähoidon voimavaroista on pidettävä huolta koko Suomessa. Hyvä hoito kuuluu joka lapselle, työhyvinvointi joka aikuiselle.

Joidenkin mielestä akuutti tavoite on maksuton varhaiskasvatus kaikille. Kannatettava, kallis haave. Olemme toki viime vuosina alentaneet pienituloisten päivähoitomaksuja, tuhansien osalta nollaan euroon. Tällainen politiikka auttaa toimeentulon kanssa painivia koteja, ja on ollut viisasta.

Nyt alennusten osalta suurin hyöty on saavutettu. Meidän hyvätuloisten tukeminen alennuksin olisi mukavaa, mutta nyt on keskityttävä laatuun.

On linjavalintojen aika. Halpuuttamista tärkeämpää on riittävä määrä koulutettua ja hyvinvoivaa henkilökuntaa, joilla aidosti on aikaa lapselle ja aikaa käyttää arjessa myös varhaiskasvatuksen osaamistaan. Laatu on lapsen etu.

Hanna Kosonen, kansanedustaja, kansanedustajaehdokas (kesk.), Savonlinna