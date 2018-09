Lukijalta: Utti olisi paras paikka lääkärihelikopterille

Onko politiikoilla ja päättäjillä järjen käyttö kielletty? Taitaa kuitenkin olla niin, ettei sitä voi käyttää mitä ei ole, tai ainoa asia joka kiinnostaa on se mitä peilistä näkyy.

Siitäkin huolimatta, että aloitin yli 50 vuotta kestäneen harrastusilmailu-urani (purjelento) Lappeenrannassa, olen samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka pitävät Uttia selvästi Lappeenrantaa parempana sijoituspaikkana, eikä syyttä. Utti on kaikissa tapauksissa ylivoimaisesti järkevämpi sijoituspaikka kuin Lappeenranta. Sitä on vain niin vaikea tunnustaa. Lappeenranta on vain itsekkäiden, omaa etua tavoittelevien päättäjien toiveuni kun tosiasioita ei haluta tunnustaa. Toimintasäde Lappeenrannasta yltää pitkälti naapurin, Venäjän puolelle, ja on siten pois oman maan hyötykäytöstä.

Toivottavasti he, jotka lopullisen päätöksen tekevät, ovat täydessä ruumiin ja sielun voimissa ja ottavat tosiasiat huomioon. Päättäjien tulee muista se, että heidät valittu hoitamaan oman maan etuja, ei omia etuja.

Pekka Pulkkinen, Kouvola