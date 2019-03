Lukijalta: Maatalouden ahdinkoa ei pidä lisätä uusilla veroratkaisuilla

Ilmastopaniikissa on Suomessa keksitty mitä ihmeellisimpiä keinoja ilmastomuutoksen torjunnassa. Suomen osuus ”saastuttamisessa” on vain 0,1 prosenttia, josta maatalouden osuus on häviävän pieni. Nyt demareiden toimesta esitetään kotimaiselle lihalle ja jopa maidolle ilmastoveroa. Kurittamalla näin maataloutta ei maailmaa pelasteta, mutta suomalainen talonpoika tapetaan.

Suomalainen ruoka on puhtainta elintarviketta, mitä kaupan hyllyiltä voi löytyä. Sen tuotantoa valvotaan erittäin tarkasti. Itse tuottajat ovat yleensä tinkimättömiä myös tuotannon eettisessä puolessa. Ongelmana on ollut nyt pitkään tuotannon kannattavuus. Halpuuttajat eivät tingi katteistaan, vaan alennukset revitään alkutuottajan ansioista, jos niitä nyt yleensäkään jää. Nyt talonpojan kustannuskuormaa ollaan lisäämässä uusilla veroilla.

Suomalaisina meidän pitää puolustaa kotimaista elintarviketuotantoa myös kriisiaikoja ajatellen. Toimiva alkutuotanto pitää osaltaan maaseudut vireinä ja asuttuina. Ei tehdä sille enää lisävaikeuksia veroratkaisuilla, jotka iskevät lovea myös suomalaista ruokaa ostavan kuluttajan kukkaroon. Muista kaupassa asioidessasi: ”olet sitä mitä syöt, ole siis suomalainen”

Martti Laine, Lieviskä, Puumala