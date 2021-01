Lukijalta: Aika tehdä päätöksiä Lappeenrannan lentotoiminnasta?

Tulevat kunnalisvaalit ovat avainasemassa ajatellen lentokentän tulevaisuutta. Jos halpalentotoimintaa päätetään seuraavalla valtuustokaudella vielä jatkaa, tulevat lentotoiminnan tappiot ja erityisesti lentotoiminnan isot pakolliset investoinnit tuomaan ison lisälaskun veronmaksajille. Ja nämä rahat ovat osaksi varmasti pois muun matkailun kehittämisestä.

Yritystoiminnan pyörittäminen ja erityisesti kehittäminen on erittäin vaikeaa kunnallisessa omistuksessa. Päätöksenteko on hidasta ja organisaatio liian suuri. Lisäksi nykyinen valvonta on ollut aivan löperöä, budjettikurista nyt puhumattakaan!

Suurelta osin lentotoiminnan ongelmat varmasti löytynevätkin lähinnä omistajapuolelta. Jos halpalentotoimintaa jostain käsittämättömästä syystä aiotaan jatkaa vielä tämän valtuustokauden jälkeen, tulee toiminta olemaan kunnallisena toimintana jatkuva poliittinen pelinappula.

En usko, että kukaan matkailija tulee katsomaan pelkästään lentokenttäämme. Ei edes lentokentän mahdollista uutta kallista terminaalia tai pinnoitetta. Selvä suunta Lappeenrannan matkailun kehittämiseltä näyttää puuttuvan. Tehdään vähän sitä sun tätä ja vähän sinne ja tänne.

Mielestäni lentokenttäalueelle suunniteltu aurinkopuisto sopisi erinomaisesti vihreän kaupunkimme strategiaan toisin kuin saastuttava halpalentoliikenne yhteysliikenteineen. Kenttä tulisi mielestäni kaavoittaa aurinkopuistoksi sekä ulkoilu- ja asuinalueeksi. Tai jättää lentoharrastajien käyttöön ainakin osittain. Yhteyksiä Helsinki-Vantaan lentokentälle kannattaa kehittää oman lentotoiminnan asemesta. Se on veronmaksajien ja matkailun etu. Toki lentotoiminta on päättäjiemme arvovalinta.

Faktaa on se, että Lappeenrannan kentälle saadaan vain halpalentoyhtiöitä erittäin rajatuilla kohteilla. Ja nämä halpalentoyhtiöt lentävät vain niin pitkään kuin Lappeenranta maksaa kulut ja hoitaa markkinoinnin. Kun tukiraha loppuu, loppuvat lennot.

Kertokaa lentotoiminnan puoltajat ja toiminnassa mukana olevat se hokkuspokkustemppu, jolla tulos saadaan positiiviseksi ja tulevat isot investoinnit rahoitettua? Esimerkiksi vuoden 2019 liikevaihto oli huomattavasti pienempi kuin tappio, vaikka toimintaan lapioitiin todella paljon tukirahaa. On selvää, että tappiot kasvavat nykyisellä menolla suunnilleen samassa suhteessa kuin liikevaihto, jos toimintaa aiotaan jatkaa. Markkinointi kun ei ole ilmaista puuhaa ja matkailumarkkinointi tulee olemaan erityisen kovaa koronakriisin jälkeen.

Reijo Hirvonen

kunnallisvaaliehdokas (kd.)

Lappeenranta