Lukijalta: Lain velvoitteet edellyttävät investointeja energiaverkkoon





Tuottaja Hannu Helineva kirjoitti kolumnissaan (ES Keskiviikko 21.2.) kysyen, missä menee sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuuden raja. Kysymys esitettiin myös sähköyhtiöille. Seudun suurimmat sähköyhtiöt kiittävät avointa kysymystä ja vastaavat yhteistyössä seuraavasti:



Yhteiskunta on nyt ja tulevaisuudessa vielä entistä enemmän riippuvainen sähköstä ja sen luotettavasta toimitusvarmuudesta. Tätä kasvavaa riippuvuutta ajatellen on laadittu Sähkömarkkinalaki 588/2013, jonka mukaan myrskyn tai lumikuorman seurauksena asemakaava-alueilla ei saa esiintyä yli kuuden tunnin sähkökatkoa. Asemakaava-alueiden ulkopuolella vastaava vaatimus on 36 tuntia. Nämä velvoitteet on täytettävä vuoteen 2028 mennessä.



Lain velvoitteen täyttäminen edellyttää sähköverkkoyhtiöiltä merkittäviä lisäinvestointeja sähköverkkoon. Myös joitakin muuten vielä käyttökelpoisia ilmajohtoverkoston osia on saneerattava ennenaikaisesti kaapeliverkoksi, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Nämä lisäinvestoinnit rahoitetaan sähkön siirtomaksuilla. Eli sähkön siirtomaksuilla saatu tuotto investoidaan takaisin sähköverkkoon asiakkaiden hyväksi, jotta sähkön toimitusvarmuus saadaan lain edellyttämälle tasolle vuoteen 2028 mennessä.



Harmillista tässä toimitusvarmuusvelvoitteen täyttämisessä on se, että se lisää entisestäänkin eriarvoisuutta eri sähköverkkoyhtiöiden välillä. Vain taajamissa ja kaupungeissa toimivat sähköverkkoyhtiöt saattavat päästä lain tavoitteisiin hyvinkin kevyillä tai jopa nollainvestoinneilla. Sen sijaan haja-asutusalueilla toimivat yhtiöt joutuvat tekemään hyvinkin merkittäviä lisäinvestointeja ja rahoittamaan ne korottamalla asiakkailta saatavia siirtomaksuja. Lakia laadittaessa tämä epäkohta tuotiin energia-alan toimesta esille, mutta sillä ei kuitenkaan ollut vaikutusta lain sisältöön.



Kaikkien sähköverkonhaltijoiden sähkön siirtohinnoittelua valvoo Energiavirasto, joka valvontakriteereissään on määritellyt siirtohintojen kohtuullisuuden tason. Tässä siirtohintojen kohtuullisuustasossa on viranomainen ottanut huomioon sen, että se mahdollistaisi lain edellyttämät toimitusvarmuusinvestoinnit sekä kohtuullisen tuoton omistajalle.



Lappeenrannan Energiaverkoilla toimitusvarmuusinvestoinnit tarkoittavat noin viiden miljoonan euron vuotuisia lisäinvestointeja sähköverkkoon aina vuoteen 2028 mennessä. Lappeenrannan Energiaverkkojen sähköverkon vuotuiset kokonaisinvestoinnit ovat noin 10 –13 miljoonaa euroa.



Imatran Seudun Sähkönsiirron investoinnit toimitusvarmuuden parantamiseksi ovat tulevina vuosina noin kolme miljoonaa euroa vuodessa. Tämä nostaa verkostoinvestointien kokonaismäärän noin viiteen miljoonaan euroon.



Arto Taipale, toimitusjohtaja, Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Ari Saukkonen, toimitusjohtaja, Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy