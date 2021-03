Lukijalta: Sote-uudistus ei lisää demokratiaa, vaan keskittää valtaa

Olen selaillut hallituksen sote-esityksestä annettuja lausuntoja ja asiantuntijoiden kommentteja. Paikoitellen ne ovat aika murskaavia. Tässä muutamia havaintoja.

Hallituksen esitys ei vastaa asetettuja tavoitteita uudistuksen suhteen: palvelujen saatavuus ei kohene, kansalaisten yhdenvertaisuus ei parane, kustannusten kasvua ei saada hillityksi.

Useat lausunnonantajat, kuten lainsäädännön arviointineuvosto toteavat, että uudistus ei paranna palveluja nykytilaan verrattuna. Myös palvelujen järjestäminen ja tuottaminen keskittyy.

Valinnanvapaus heikkenee, koska yksityisen terveydenhuollon rajoitukset tiukkenevat. Hyvinvointialueiden mahdollisuudet ostaa palveluja yrityksiltä ja järjestöiltä ovat rajallisia. Uudistus johtaa vakavaan terveydenhuollon eriarvoisuuskehitykseen.

Rahoitus on hataralla pohjalla. Palvelutarpeen kasvu otettaisiin rahoituksessa huomioon vain 80-prosenttisesti. Väestörakenteen kehitys ja terveydenhuoltoon kohdistuva kustannuspaine jää huomioimatta. Lisäksi alueiden rahoitusmuutoksen haitari on liian leveä. Riskinä on kokonaisveroasteen nousu.

Uudistus ei lisää demokratiaa eikä ole itsehallintohanke, vaan keskittää valtaa sosiaali-ja terveysministeriölle sekä aluehallintovirastoille.

Sisäministeriö on arvioinut, että lakisääteisen pelastustoimen palvelutason rahoituksessa on noin 80 miljoonan vaje vuoden 2020 tasoon verrattuna. Se luo vaikean kilpailutilanteen alueiden sisäiseen resurssien jakoon.

On täysin selvää, että suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto ei selviä päivääkään ilman toimivaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Hallituksen esitys ei tue tämän kokonaisuuden jatkumista.

Heikki Järvenpää

kuntavaaliehdokas (kok.)

Lappeenranta