Lukijalta: Kriisitietoisuus maakunnassa kasvaa

Etelä-Karjalassa kunnat ja Eksote käyttävät toimintakuluihin 929,4 miljoonaa euroa. Luvussa on nettoutettu kuntien Eksotelle maksamat jäsenmaksuosuudet. Tällaista tarkastelutapaa nimitetään konsolidoinniksi. Aikaisemmin kunnat tekivät ison osan sosiaali- ja terveystoimesta itse, joten tällainen tarkastelu on järkevää.

Kunnat verottavat asukkailtaan ensi vuonna yhteensä 503 miljoonaa euroa eli noin 43 miljoonaa euroa enemmän kuin valuu Eksotelle viimeistään ensi viikolla hyväksyttävien talousarvioiden mukaan. Maakunnan kunnat saavat valtionosuuksina noin 190,5 miljoonaa euroa ja toimintatuottoja 130,5 miljoonaa euroa. Kunnat ja Eksote rakentaa toimintaansa noin 20 miljoonan euron alijäämien turvin.

Toiminnan tehokkuus euroilla mitattuna on luisumassa alaspäin.

Luvut ovat isoja. Entä millainen olisi 130 000 asukkaan kunnan talous. Lahdessa on noin 114 000 ja Jyväskylässä noin 140 000 asukasta. Jos laskisimme vastaavat tunnusluvut jakamalla näiden kaupunkien tulot ja menot kahdella, meillä olisi noin Etelä-Karjalan kokoinen kunta. Tällaisen kunnan toimintakulut olisivat 886 miljoonaa euroa eli 43 miljoonaa vähemmän kuin maakunnassamme. Verotulot olisivat 516 miljoonaa ja ja valtionosuudet 179 miljoonaa euroa eli yhteensä samaa kertaluokkaa kuin täällä. Lahden toimintatuotot ovat samaa kertaluokkaa kuin meillä. Jyväskylän kaupunki on rahantekokone, jolloin keskimääräiset toimintatuotot olisivat noin 40 miljoonaa euroa suuremmat kuin kunnissamme ja Eksotessa. Pienemmät toimintakulut ja suuremmat toimintatuotot merkitsee, että toiminta on yhteensä lähes 85 miljoonaa euroa tehokkaampaa eli tehokkuusero on runsaat yhdeksän prosenttia.

Nykyinen Etelä-Karjalan liiton muutosjohtaja Aija Tuimala kuntajakoselvityksessään vuonna 2014 arvioi yhden kunnan tehokkuushyödyksi noin 22,5 miljoonaa euroa. Tämä ero ensi vuoden talousarvioiden mukaan olisi kasvanut noin 20 miljoonan euron verran. Toiminnan tehokkuus euroilla mitattuna on luisumassa alaspäin.

Tarkastelu antaa pienen lisämausteen maakuntaliiton teettämälle kantokykyselvitykselle, johon viitattiin ansiokkaasti torstain (ES 13.12) lehdessä.

Iikko B Voipio, entinen kuntataloustutkija, Taipalsaari