Lukijalta: Asuntojen arvot kääntyneet laskusuuntaan

Asuntojen arvon ja hintakehityksen kuviteltiin Lappeenrannassakin olevan pitkään vain noususuunnassa. Tuo käsitys on voitu jo nyt karistaa lähivuosien ajan toiseksi.



Erityisen ongelman muodostavat 1960–1970-lukujen "pesubetonilähiöt". Näissä asunnot alkavat olla jo enemmän riski kuin mahdollisuus omistajilleen. Rakennusteollisuuden keskusliiton hokema rakennusten elinkaaresta, 25–30 vuotta, on jo monen rakennuksen kohdalla ylitetty ilman laajaa peruskorjausta. Näkymänä ovat vain joko suuret peruskorjausinvestoinnit tai purkaminen. Molemmat ovat tätä päivää.



Lappeenrannan asuntopalvelu Oy on ottanut mallia pääkaupunkiseudulta ja jo antanut suunnan kumpi on edullisempaa purkaa vai korjata. Rakennusten purkaminen on osoittautunut monessa tapauksessa edullisemmaksi. Rohkenen uskoa, että näin tulee käymään yhä useammalle tuon vastuuttoman aikakauden kerros- ja rivitalolle myös täällä Etelä-Karjalassa. Rakennusten ja tonttien vakuusarvot eivät enää useissa tapauksissa riitä aina edes lainojen vakuudeksi pankeille.



Elinkaarivaiheen ylittäneiden rakennusten korjaaminen on alkanut olla joko "tekohengitystä" sukittamalla putkistoja tai teettämällä uskomattoman kalliita putkisto- ja julkisivuperuskorjauksia, joiden apuun ei enää valtiolta ole herunut avustuksia, ja miksi olisikaan, kun kyseessä ovat asunto-osakeyhtiöt.



Tästä kaikesta seurauksena ovat asuntojen arvon lasku. Omistajat pelkäävät, riittääkö rahkeet maksaa enää kasvavia yhtiövastikkeita tai puhumattakaan kertasuorituksena huoneistoon kohdistuvia kustannuksia. Sama pelko pitäisi olla myös asunnon ostajilla ja huomioida jo ostohetkellä, mikä on kohteen todellinen arvo ja mitä kaikkea voikaan siihen lähivuosina kohdistua.



Taloyhtiön heikosta kunnosta ei voi syyttää muuta kuin osakkaita, mutta myös valittuja taloyhtiön hallituksia, joiden olisi pitänyt olla asioista ajan tasalla ja ryhtyä toimeen jo aikaisemmin kunnossapidon osalta. Putkiremonttien keskihinnaksi on tilastoissa ilmoitettu 950 euroa neliöltä ja paljon eivät ole halvempia julkisivuremontit, joissa vaihdetaan myös parvekkeet. Laajoissa putki- ja julkisivuremonteissa kestoaika on yleensä 12–18 kuukautta eli tuon ajan pitää sietää valmistumista.



Tuleva kesä näyttää, kuinka monta taloa on taas huputettu korjaustöiden ajaksi ja riittääkö ammattitaitoista väkeä työmaille.



Juhani Sirkiä, Lappeenranta