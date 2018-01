Lukijalta: Vielä kerran Huhtiniemen bussilinjoista

Vielä kerran huhtiniemeläisten ja Kourulan asukkaiden puolesta kysyn bussilinjoista. Vuosi sitten kuulimme huhuja, että kaupunki aikoo muuttaa bussilinjojemme aikatauluja. Olimme vuosikymmeniä olleet tyytyväisiä aikatauluihin, siis miksi niitä muutetaan?



Pyysimme useaan otteeseen asukastilaisuutta kuullaksemme syitä muutoksiin. Viimein kesäkuun puolivälissä saimme tilaisuuden Sammonlahteen, kauaksi Huhtiniemestä. Tässä tilaisuudessa kaupungin taholta ilmoitettiin, että aikataulut syksyksi on tehty, eikä niihin voi vaikuttaa pariin vuoteen.



1-linja muutettiin Helsingintielle, jotta linja nopeutuisi 2-3 minuuttia Epäilimme Helsingintiellä olevan bussipysäkin heikkoutta liikkujille, mutta nämä epäkohdat luvattiin korjata. Helsingintien bussipysäkit korjattiin, noin kaksi kuukautta siinä työkoneet tekivät töitä. En uskalla kysyä tälle tarpeettomalle ja jopa vaaralliselle tienylitykselle hintaa. Meidän esityksemme oli, että 1-linja jätetään ennalleen, 5-linja tekisi Huhtiniemen koukkauksen eikä tarvittaisi 3-linjaa eikä Helsingintien pysäkkiä. Steiner koululaisten eikä leirintäalueen vieraiden tarvitsisi ylittää Helsingintietä.



Voisiko vielä hyvissä ajoin järjestää asukastilaisuutta esimerkiksi Kourulan koululle. Lupaan, että meitä on paljon ja ehkä syksyksi saisimme muutosta aikaan. 5-linja on palvellut junamatkustajia kiitettävästi, 3-linja ei. Helsingintien pysäkki saa olla hiljentämässä pikkuautojen kulkua ja ulkoilijoitten tienylitystä.



Heikki Karhu, rollaattorilla kulkija, Lappeenranta