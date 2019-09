Lukijalta: Ensin vietiin markka– kohta käteinenkin

Pankit ovat pikkuhiljaa hivuttamassa suomalaisia pois käteisen rahan käytöstä. Sähköistä maksamista markkinoidaan helppona asioimismuotona. On annettu kuva, että käteisen rahan käyttö on vanhanaikaista. Varsinkin nuoret ovat erityisen auliita käyttämään älypuhelinsovelluksia. Lompakoita ei enää tarvita kuin puhelinta ja maksukortteja varten. Jopa VR on luopunut käteisrahan käytöstä.

Pankit ovat saaneet ylivallan ja ovat ottaneet valvovan viranomaisroolin pakottaessaan ihmisiä elektronisen rahan käyttöön. Pakottamisessa on jo menty niin pitkälle, ettei useimmasta Nordean ja Danske Bankin konttoreista saa enää käteistä rahaa. Systeemien kehittelijät ovat ylikävelleet niiden ihmisten yli, jotka eivät halua tai voi käyttää verkkopankkisovelluksia esimerkkinä vanhukset, vammaiset tai nettiyhteyksien ulottumattomissa asuvat. Sekin on unohtunut suunnittelijoilta, että kaikilla ei ole älypuhelinta.

Teknologia alkaa liikaa hallita ihmisten elämää, eikä se ole hyvä asia. Ruotsi aikoo luopua käteisen rahan käytöstä vuonna 2023. Kaikessa ei tarvitse ottaa Ruotsista mallia. Hyvin monessa asiassa Ruotsi on varoittava esimerkki.

Jouko Manninen, Lappeenranta