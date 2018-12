Lukijalta: Jumalan olemassaolo ei ole tieteen keinoin tutkittavissa

Esko Aspivaara esittää mielipidekirjoituksessaan (ES 16.12.) muun muassa seuraavaa: "Tieteellisen tiedon avulla minä luovuin uskomasta Jumalaan, jumaliin ja minkään yliluonnollisen olemassaoloon." Mutta mitä on tiede?

Tiede perustuu niille havainnoille, joita me voimme omilla aisteillamme tai niitä täydentävillä laitteilla havaita. Tieteellinen tieto siis rajoittuu vain siihen todellisuuteen, joka on meidän aisteillamme saavutettavissa. Kuitenkin, voi olla paljon sellaista todellisuutta, jonka täsmälliseksi havaitsemiseksi meidän rajoittuneet aistimme ja välineemme eivät riitä. Jumalan olemassaolo kuuluu tähän kategoriaan, ja siten sen tutkiminen tieteen keinoin ei ole mahdollista.

Mutta mikä on se todellisuus, johon kristinusko perustuu? Raamatusta on neljä evankeliumitekstiä, joissa on kirjoitettu muistiin silminnäkijöiden havaintoja Jeesuksen elämästä ja ylösnousemuksesta. Jos Jeesuksen elämä olisi lopullisesti päättynyt siihen katastrofiin, jota ristiinnaulitseminen merkitsi, olisivat hänen opetuslapsensa vähän noloina ja syvästi pettyneinä palanneet entisiin arkiaskareihinsa, ja koko tarina olisi päättynyt siihen, eikä siitä olisi kirjoitettu muistiin mitään. Mutta Jeesus nousi kuolleista ja ilmestyi opetuslapsilleen useita kertoja fyysisessä kehossaan. Näiden tapaamisten jälkeen opetuslapset lähtivät vaivoja ja vaaroja uhmaten julistamaan sanomaa Jeesuksen ylösnousemuksesta täysin vakuuttuneina julistamassa sanoman totuudesta. Tämä on se todellisuus, johon kristinusko perustuu.

Antti Sankila, Lappeenranta