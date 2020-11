Lukijalta: Yksikin rattijuopumusonnettomuudessa menehtynyt on liikaa

Vuonna 2019 tieliikenteessä menehtyi 32 ja loukkaantui 447 henkilöä rattijuopumustapauksissa. Enemmän kuin joka kolmas rattijuopumusuhreista oli 15-24-vuotias. Etelä-Karjalassa menehtyi yksi ja loukkaantui 14 henkilöä rattijuopumisonnettomuudessa. Huolestuttavaa on se, että Kaakkois-Suomessa huumausaineiden määrä on noussut rajusti rattijuopumustapauksissa. Yli puolessa poliisin kiinniottamissa tapauksissa on mukana muitakin päihteitä kuin alkoholia. Sekakäytön vaikutukset ajoneuvon kuljettajalle voivat olla ennalta arvaamattomia.

Huumerattijuopumustapausten lisääntyminen voi selittyä osittain valvonnan tehostamisen myötä. Poliisin käytössä ovat viime vuosina yleistyneet pikahuumetestit ja näillä voidaan havaita huumeiden vaikutuksen alaiset kuljettajat tien päällä. Positiiviseksi todetusta verinäytteestä todetaan tyypillisesti useita eri huumausaineita. Yleisimmät verinäytteissä todetut huumausaineet kuuluivat amfetamiinien ryhmään. Seuraavaksi yleisin löydös oli kannabis. Yleisimmät todetut lääkeaineet kuuluivat bentsodiatsepiinien ryhmään.

Liikenneturvan kyselyn mukaan suomalaisten asenteet huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajamiseen ovat erittäin torjuvat. Suomalaiset eivät hyväksy päihtyneenä ajamista, oli kyseessä sitten alkoholi tai huumausaineet. Tästä huolimatta tapausten määrä kasvaa edelleen ja pidemmällä matkalla kuljettaessa on suuri todennäköisyys, että vastaan ajaa päihtynyt henkilö.

Loukkaantumisen tai jopa kuoleman riski kasvaa, jos ajaa humalassa tai menee päihtyneen kyytiin. Useimmiten uhriksi joutuu kuljettaja itse, mutta kenestä tahansa tienkäyttäjästä voi tulla rattijuopon uhri. Päihtyneenä ajamaan lähtevästä pitää aina ilmoittaa poliisille: soita hätänumeroon 112. Puuttuminen on lähimmäisistä välittämistä.

Tarja Korhonen

Liikenneturva, Kouvola

Laura Sillanpää

Kouvola