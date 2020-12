Lukijalta: Perussuomalaisten vastalauseita EU:n elvytyspaketista on vääristelty

Kirjoituksessaan Lukijat-palstalla (ES 30.11.) Asko U. Huuhtanen kysyy ”Kannattaako Jani Mäkelä banaanivaltioiden toimintatapoja”. Tähän vastaus on helppo antaa: en kannata, vaan suorastaan vastustan.

Kirjoitus sisältää useita valitettavia väärinkäsityksiä, joiden muodostumisen voi tosin ymmärtää valtamedian asenteellisuutta seuratessa. Perussuomalaisten vastalauseita EU:n elvytyspaketista kun on vääristelty valtakunnallista Yleisradiota ja Helsingin Sanomien pääkirjoitusta myöten. Vastalauseet ovat kuitenkin julkisesti jokaisen luettavissa suuren valiokunnan pöytäkirjoissa.

Perussuomalaiset esittivät elvytyspaketin hylkäämistä ja monivuotisen rahoituskehyksen leikkaamista mm. brexitistä johtuen. Näin Suomen veronmaksajien miljardit käytettäisiin suomalaisten hyväksi, eikä vietäisi Itä- ja Etelä-Eurooppaan. Jos rahat kuitenkin päätettäisiin jakaa, kannatimme ja esitimme tehokkaita keinoja varojen väärinkäytön ja korruption estämiseen.

Oikeusvaltio-ongelmia ja korruptiota on laajalti erityisesti Itä- ja Etelä-Euroopassa. Selvää on, että siihen pitää puuttua. Sen sijaan kyseenalaistimme sen, että kaksi oikeusvaltiokehitykseltään varsin keskimääräistä Itä-Euroopan jäsenmaata ovat jatkuvasti ”kepin nokassa”. Ei tarvita suurta ajattelijaa sen ymmärtämiseen, että tällä on yhteys kyseisten maiden nihkeyteen massamaahanmuuttoa ja EU:n vallan lisäämistä kohtaan.

Banaanivaltioista puheen ollen: Haluaisin kysyä, onko sellainen esimerkiksi valtio, jossa ihmisiä raahataan poliisikuulusteluihin Raamatun siteeraamisesta 15 vuotta sitten? Valtio, jossa voi saada tuomion tosiasioiden julkisesta esittämisestä, jos tosiasiat ovat jonkun mielestä loukkaavia? Tämä maa ei yllätykseksi ole Pohjois-Korea, Venäjä eikä Unkarikaan – vaan Suomi.

Jani Mäkelä

Kansanedustaja (PS.), Lappeenranta