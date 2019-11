Lukijalta: Älkää ahdistako lapsia ilmastovouhotuksella — Meidän tulee turvata lapsen oikeudet hyvään elämään

Lapsi ei osaa käsitellä ilmastoasioita niin kuin aikuiset. Kun asioista puhutaan mediassa jatkuvasti lasten pahoinvointi lisääntyy. Näin lapsille luodaan kaiken muun, kuten esimerkiksi koulunkäynnin aiheuttaman oppimispaineen, lisäksi ilmastomuutoksesta turhaa ahdistusta. Ajatelkaa sitä, sillä kaikki lapset eivät ole samanlaisia. Toiset ovat herkempiä joiden mielenrauhaa häiritsevät pelon tunteet, vaikka he eivät sitä kerrokaan.

Luonto elää omaa elämäänsä ja ihmisen pitää sopeutua elämään luonnon ehdoilla.

Missä on median vastuu tarpeettoman hysterian luomisessa? Se voi vaikuttaa muun muassa heikompaan syntyvyyteen. Siitähän puolueet harrastaa kilpalaulantaa vaalien aikaan ääniä saadakseen.

Asioita pitäisi käsitellä järkevästi ja maltillisesti. Tosiasia on se, että meillä Suomessa on itse asiassa kaikki ympäristökuviot hyvin. Monissa muissa maissa on eri asia.

Tehdäänpä vaikka mitä, se ei vaikuta maailmantilanteeseen juuri mitään — ihan kuin itikka Itämeressä.

Lopetetaan tuo älytön vouhkaaminen. Eräs kommentoi asiaa tv:ssa osuvasti sanoessaan: vaikka me söisimme pelkästään heinää ei ilmasto miksikään muutu.

Venetsiassa vesi on noussut kaduille, mutta niin se nousi sata vuotta sittenkin. Tehdään mitä tahansa jäätiköt eivät pysy samanlaisina kuten aikaisemmin ovat olleet. On tulivuorenpurkauksia, metsäpaloja ynnä muuta jotka vaikuttavat.

Jäitä hattuun. Kaikki mitä tapahtuu on laskennallista. Meidän on turha syyllistää itseämme. Ollaan levollisia ja tehdään pieniä asioita oman ympäristön hyväksi.

Nyt on niin, että joku kävelee luonnossa, ottaa kuva ja alkaa mesoamaan. Kuka laskee? Kenen asialla kukin on? Tutkijatkin kinastelevat keskenään.

Pätemisen tarve on niin kova ja toiminta tunnepitoista ettei järkeä mahdu mukaan.

On pakko kysyä onkohan seuraava sukupolvi aliravitsemuksesta kärsivä nykyisen hiilineutraalivouhotuksen vuoksi.

Meidän tulee turvata lapsen oikeudet hyvään elämään, suojeluun ja kehitykseen.

Tarmo Häkkinen,

Lappeenranta