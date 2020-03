Lukijalta: Tykkien kunnossapito kiinni asenteesta

Etelä-Saimaassa oli 15.1. Kirsti Lajusen kokoama artikkeli Rakuunamäen muistomerkkitykeistä. Lappeenranta on vanha varuskuntakaupunki, jossa on ollut aikojen saatossa ruotsalaista, venäläistä, suomalaista ja jopa saksalaista sotaväkeä. Kaupunkia on totuttu pitämään erityisesti rakuunoiden ja ratsumiesten kaupunkina. Mutta on täällä ollut muitakin. Sata vuota sitten vuosina 1918─1920 perustettiin Lappeenrannassa itsenäisen Suomen ensimmäiset rauhan ajan kenttätykistöyksiköt, aluksi saksalaisten johdolla. Vuosina 1944─1979 Karjalan Tykistörykmentti koulutti täällä tykkimiehiään. Näiden miesten ja joukkojen muistona on Rakuunamäellä ollut muutama muistomerkkitykki.

Kuten Lajusen artikkelista käy ilmi, Rakuunamäen muistomerkkitykit ovat Sotamuseon omaisuutta. Tähän kevääseen saakka tykit ovat olleet yksiselitteisesti Maasotakoulun kirjanpidossa ja vastuulla. Tykkien kunnossapito on ollut viime vuosien aikana luvattoman heikkoa huomautuksista ja lupauksista huolimatta. Kaksi tykkiä ,152 K 77 ja 90 K 77, maattuaan ensin vuosia ulkovarastossa siirrettiin vuonna 2017 Sotamuseon varastoon Ruovedelle. Tilalle Suomen Tykistökoulun muistomerkkiin saatiin vihdoin viime joulukuussa 155 K 77 -tykki. Upseerikerhon eteen Sotamuseo ei halunnut antaa 90 K 77:n tilalle enää mitään. Kolmas tykki, 76 K 02, rapistuu taivasalla ”Tykkipuistossa”. Voin helposti osoittaa, että muistomerkkitykkien kunnossapito ei ole ollut rahasta kiinni, vaan asenteesta.

Vanhana tykkijullina en ole koskaan hyväksynyt tykkien tai muidenkaan aseiden huonoa hoitoa. Ne ovat kansallisomaisuutta. Niiden kunnosta näkee kuka hyvänsä olematta edes asiantuntija, millaista huolenpitoa ja arvostusta on harrastettu. Nyt kun Rakuunamäen muistomerkkitykkejä ollaan deponoimassa (antamassa lainaksi) kaupungille olisi toivottavaa, että tästä tehdään kirjallinen sopimus kunnossapitovelvoitteineen. Kaupungin ei tule ottaa vastaan mainittua 76 K 02 -tykkiä ennen sen peruskorjausta.

Muistomerkkitykkien huono hoito on ollut ongelma muuallakin Suomessa. Vuodesta 2017 lähtien olen kirjoittanut aiheesta puolustusministerille ja puolustusvoimien päättäjille saamatta aina edes vastausta. Tekisivät edes sellaisen päätöksen, että jos muistomerkkitykkejä ei jostain syystä voida hoitaa, korjattakoon ne pois ihmisten ilmoilta. Varmaan on ihmisiä, jotka eivät halua tykin tykkiä näkyville missään. Mutta se onkin jo toinen tarina.

Erkki Heinilä

everstiluutnantti evp

Lappeenranta