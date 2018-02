Lukijalta: Onko harrastaminen nykyään pakollista?

Onko harrastaminen liian kallista? Entä liian raskasta? Mielestäni harrastaminen on nykyään muuttunut huonompaan suuntaan. Ennen harrastukset olivat ilmaisia ja ne olivat vapaampia.



Nykyään harrastuksissa täytyy osata jo ennestään. Eikö ideana olisi opetella jotain uutta? Esimerkiksi tanssissa kysytään, oletko tanssinut aiemmin tai onko sinulla tanssitaustaa? Entä jos ei ole? Enkö voisi siten harrastaa tanssia? On kyllä olemassa ryhmiä, jossa harjoitellaan tanssin alkeita, mutta yleensä ne ovat pienimmille suunnattuja.

Harrastukset maksavat lisäksi nykyään liikaa, kuten muun muassa jääkiekko. Se voi maksaa vuodessa lähemmäs 4 000 euroa. Jääkiekon hinta on noussut järkyttävästi vuosien varrella. Arvostan kyllä lajia itse, mutta sen harrastamisen hinta on minusta liian paljon.



Minusta on outoa, että jos en harrasta mitään, minut leimataan heti laiskaksi. Kaikilla ei ole mahdollista harrastaa tai riitä aikaa. Nykyään tuntuu olevan kuitenkin parempi, jos harrastaa liikunnallisia lajeja, kuten esimerkiksi telinevoimistelua tai balettia.



Ystäväni harrastaa balettia ja oli mukana tanssimassa Pähkinänsärkijässä. Hänellä oli harjoituksia kuusi kertaa viikossa eli noin. 15 tuntia viikossa, mikä oli aivan järkyttävästi. Hänellä heikkenivät koulusuoritukset ja kaverisuhteet. Hän ei pystynyt osallistumaan kunnolla liikuntatunnille, sillä hänellä olivat voimat lähteneet jaloista. Ei ole hyvä, jos keho ylirasittuu harrastuksissa.



On upeaa, jos harrastaa, mutta älkää tuomitko ihmisiä sen perusteella, jos ei harrasta mitään. Kaikilla ei ole varaa sellaiseen! Harrastukset voisivatkin halventua. Uskoisin, että siten harrastajia tulisi enemmän.



Venla Pesu, Saimaanharjun yhtenäiskoulu, 8. B