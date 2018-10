lukijalta: Kevytauto tuo nuorille yhden liikkumisvaihtoehdon lisää

Eduskunta on alkanut käsitellä hallituksen esitystä kevytautoista. Kyse on uudesta ajoneuvotyypistä, joka on tarkoitettu nuorten, eli 15–17 vuotiaiden käyttöön.

Ajatus on parantaa nuorten liikenneturvallisuutta ja lisätä valinnanvaraa liikkumismuotojen suhteen. Tämä on erityisen tärkeää alueilla, joilla etäisyydet ovat pitkiä eikä joukkoliikenne kata joustavasti nuorten harrastuksista ym. aiheutuvia liikkumistarpeita.

Kevytauto on tavallinen henkilöauto, jonka nopeus on teknisesti rajoitettu. Auton paino on niinikään rajoitettu 1 500 kiloon, sen olisi oltava rekisteröity vuonna 2014 tai sen jälkeen eikä se jatkossa saisi olla yli 10 vuotta vanha. Tässä linjaus poikkeaa oleellisesti muun muassa Ruotsin ratkaisusta, jossa kevytautot ovat vanhoja ja niiden nopeus on pysyvästi rajoitettu 30 kilometriin tunnissa. Tarkoitus on, että kevytautot olisivat mahdollisimman uusia ja niissä olisi uusin mahdollinen turvatekniikka.

Kevytauton nopeudenrajoittimen voisi poistaa kun B-ajokortti hankitaan ja tällöin sen voisi katsastaa normaaliksi henkilöautoksi. Näin nuoren käyttöön ei tarvitsisi hankkia erillistä mopoluokan kulkuvälinettä, vaan kulkuneuvon käyttöikä olisi pidempi.

Kevytauto ei rajaa pois mitään muita liikkumismuotoja, vaan tuo yhden liikkumiskeinon nuorison käyttöön entisten rinnalle.

Esityksessä kevytauton nopeus rajattaisiin 45 kilometriin tunnissa, mutta eduskunnan lähetekeskustelussa pohdittiin myös 60 km/h -nopeuden sallimista. Tämän asian liikenne- ja viestintävaliokunta ratkaisee syksyn mittaan asiantuntijoita kuunnellen.

Jukka Kopra, kansanedustaja, (kok.), Lappeenranta