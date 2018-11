Lukijalta: Eksoten kustannustaso on kohtuullinen, mutta kehityksen suunta hankala

Kauppalehdessä julkaistiin vertailukelpoista tietoa vuoden 2017 kuntien sote-kustannusten nettokäyttömenoista Perlacon Oyn muokkaamana Tilastokeskuksen perusaineistosta. Lehden digiversiosta sai kunnittaiset tiedot.

Vuonna 2017 nettokäyttömenot alenivat 0,7 prosenttia, jolloin keskimääräinen meno oli asukasta kohden 3 241 euroa. Vaihteluväli on huikea Pornaisten 2 252 eurosta Sallan 6 009 euroon. Vaalipiirimme kuntien nettokäyttömenohaarukka oli Taipalsaaren 3 095 eurosta Heinäveden 5 091 euroon.

Omistajaohjaus Etelä-Karjalassa on lepsua.

Jos katsotaan menoja maakunnittain, Eksotessa pärjättiin keskimäärin 3 484 eurolla, joka oli siis 7,5 prosenttia maan keskiarvoa korkeampi. Eksoten kalleimmat menot olivat Savitaipaleen 4 475 euroa ja Parikkalan 4 458 euroa.

Kymenlaaksossa rahaa paloi 3 675 euroa eli 13,5 prosenttia keskiarvoa enemmän. Essote-kunnissa rahan meno oli 3 727 euroa eli 15 prosenttia kalliimpaa. Itäisemmän eteläisen Savon osissa 4 780 euroa eli 35 prosenttia runsaampaa. Etelä-Savon väestörakenne on tärkein selittävä tekijä.

Tähän asti vertailussa on ollut THL:n vuotta 2016 koskevat tiedot ja siinä Eksote on ollut edullisin. Perlaconin aineisto viittaa siihen, että useat muut sairaanhoitopiirit ovat onnistuneet kirimään taloudessaan erinomaisesti, toki asiakasmaksuja korottaen.

Tälle vuodelle Essote budjetoi 0,2 prosentin maksukorotuksen ja nyt näyttää alijäämää syntyvän 8,7 miljoonaa euroa. Ensi vuoden maksukorotus on jäsenkuntien kanssa yhteisymmärryksessä pysähtymässä 1,7 prosenttiin, joka on liki kolmannes siitä, mikä Eksotessa on putkessa. Toki riskinä Mikkelissä on toinen viiden miljoonan alijäämä. Kertyvät alijäämät tulevat kuntien maksettavaksi silloin, kun kuntayhtymä mahdollisen sote-uudistuksen jälkeen puretaan.

Omistajaohjaus Etelä-Karjalassa on lepsua. Kuten aiemmin olen kirjoittanut, kunnissamme verotuloissa on kasvupotentiaalia 8,4 miljoonaa euroa. Budjettiraami pitää pystyä rajoittamaan kahteen prosenttiin eli alle yhdeksään miljoonaan euroon. Etenkin kun paljon kehnommalla väestörakenteella Mikkelin Essotekin pystyy siihen.

Maakuntavaaleja ei pidetä eurovaalien kanssa samanaikaisesti toukokuussa, mikä alkaa olla selvä. Pääministeri HS:n kuukausiliitteen haastattelussa näyttää menettäneen toivonsa koko maakunta- ja soteuudistuksesta tällä vaalikaudella. Sote-hallinto huutaa suoraa demokratiaa. Ehkä vaalien jälkeisen hallituksen on syytä pikaisesti jatkaa uudistuksen kehittämistä niiltä osin kuin on yhteisymmärrystä. Rönsyt pois ja harvempi hallintohäkkyrä. Päätös 12 laajan päivystyksen sairaalasta on tehty. Miksei yhdellä sote-hallinnolla voisi olla 3 tai 3,5 sairaalaa?

Iikko B Voipio, Taipalsaari