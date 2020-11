Lukijalta: Lappeenrannan arboretumia ei saa silpoa, sisähallille löydettävä toinen paikka

Perjantaina (13.11.) Etelä-Saimaassa oli yllättävä juttu Lappeenrannan liikuntapaikkaprojektien uusimmasta käänteestä, liikuntahalli/tekonurmen sijoituspaikasta niin, että arboretumista joudutaan kaatamaan paljon puita.

Miten voi olla mahdollista, että tällaista ylipäänsä vakavasti mietitään? Jos jotain jutun mukaista on päätetty, on varmaan tapahtunut arviointivirhe. Huono päätös pitää olla mahdollista muuttaa. Vaihtoehtoisia paikkoja kyllä löytyy.

Kuten Etelä-Saimaan jutussa kaupunginpuutarhuri totesi, kaadettaviksi aiotut 150 puuta, (jos ne edes jäävät 150:een), ovat muutakin kuin puumassaa. Niissä ja niiden kautta elää monipuolinen luonto: hyönteiset, linnut ja niiden vuorovaikutus; on puiden luoma pienilmasto.

Arboretumin puut luovat viihtyisyyttä. Lehtipuilla on neljä vuodenaikaa, eri vaiheet, eri värit, joista ihmiset voivat nauttia. Puistossa on lintuja, linnun laulua. Todellinen keidas keskellä kaupunkia. Tien toisella puolella on lisäksi Pappilan niitty ja kirsikkapuisto. Mahtava kokonaisuus.

Puut ja puistot ovat kaupungin keuhkot ja lepopaikka myös ihmisille. Arboretum, puulajipuisto on ollut Lappeenrannan ylpeys, joka perustettiin vuonna 1980 kunnallispoliitikko professori Kalervo Ohelan valtuustoaloitteesta. Tätäkö ollaan valmiit nyt kaatamaan?

Liikuntahalli/tekonurmen sijoituspaikka-asiaa on ehdottomasti mietittävä uudelleen. Tämä on myös arvoratkaisu, joka ilmentää päättäjien arvoa luontoa ja ihmistä, kaupunkilaisia kohtaan. Esimerkiksi Kimpisen koulun nuoret ovat istuttaneet puita arboretumiin. Puiden istuttaminen ilmentää nuorten uskoa huomiseen, tulevaisuuteen. Minkä arvoviestin kaupunki antaa heille, jos edes mietitään näidenkin puiden kaatamista?

Nyt on pohdittava asia uudelleen, kun vielä puut ovat pystyssä eikä abroretumia ole silvottu. Jos tänään uhrataan arboretum, tulevaisuudessa kynnys muidenkin puistojen uusiokäyttöön on olemassa, jos tästä tulee ennakkotapaus. Lappeenrannassa on liiankin paljon puita kaadettu. Oma lukunsa on myös kaupungin harjoittamat puiden kaadot puistometsissä metsätaloushakkuina, mikä on surullista ja valitettavaa. Eikö etenkin uusien rakennushankkeiden kohdalla tule etsiä sellaiset mahdollisuudet, joissa lähtökohtana on myös luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus, ja hylätä sellaiset vaihtoehdot, jotka eivät ole näiden mukaisia.

Joten, Lappeenranta, greenreality ja Euroopan vihrein kaupunki, arboretumiin ei saa kajota liikuntapaikkarakentamisen takia. Arboretum on jätettävä kokonaan rauhaan: liikuntahalli/tekonurmi -hankkeelle on löydettävä parempi sijoituspaikka.

Marja Kauppi

Lappeenranta