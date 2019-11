Lukijalta: Lakupiippu on vaarallinen—huumausaineet ei?

Mediasta olemme saaneet lukea Vihreiden ministerin Maria Ohisalon kannattavan kannabiksen (ja muidenkin) huumausaineiden käyttämisen depenalisointia tai dekriminalisointia.

Sallimisen tiellä on vain yksi suunta, eli mitä sallitaan seuraavaksi. Vaarattomia päihteitä ei olekaan. Se kannabis, josta romantisoimalla puhutaan muistellen kultaista 1960-lukua on aivan eri asia, kuin nykyisin osin synteettisesti ja kemiallisesti ”parannettavat” aineet. Talous on ajanut tässäkin etusijalle. Kannabiksen lääkekäyttö on mielestäni hyvä ja kehitettävä asia joissakin hoidoissa, mutta sen viihdekäyttöön hyväksymiseen suhtaudun jyrkän kielteisesti.

Pidän suorastaan kummallisena nykyisen kieltämisen aikakautena näitä avauksia huumausaineiden sallittavuuden lisäämisestä. Lakupiippujen myyntiin julkisesti puututtiin, nuuskan verotulot menevät sujuvasti muille maille, tupakasta, autoilusta, öljylämmittämisestä, puusaunasta, maidosta ja naudan lihasta ollaan tekemässä lähes rikollista toimintaa ja toisella kädellä avataan ovia huumausaineille. Ei sovi minun ajattelumalliini.

Oma kosketuspintani huumausaineiden käyttäjien parissa työskentelystä perustuu pitkään työkokemukseen vankeinhoitolaitoksen parissa. En kyllä tuona aikana keksinyt yhtään hyvää asiaa, jota huumeet ovat tuoneet tullessaan – sen sijaan paljon ovat vieneet.

Kai Karhukorpi, kaupunginvaltuutettu (ps.), Lappeenranta