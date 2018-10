Lukijalta: Armilan sairaalaa tarvitaan puskurina poikkeustilanteissa

”Ei pidä paikkaansa.” Näillä sanoilla vastasin kaupunginvaltuutettu Heikki Järvenpäälle (kok.), kun hän lausui oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) tiedotustilaisuudessa 24.9. K-sairaalan valmistuttua, että ei Armilaa tarvita.

Kysymykseni oikeusministerille kuului näin: Eksotella on olemassa valmiussuunnitelma kriisiaikojen varalta, johon Armila kuuluu tärkeänä osana. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on päättänyt osayleiskaavan muutoksesta, joka antaa mahdollisuuden Armilan sairaalan purkamiseen. Ohittaako valtuuston päätös kuntayhtymän valmiuslain edellyttämän kriisivalmiussuunnitelman, jota laki edellyttää? Oikeusministerin mielestä kysymykseni oli hyvä.

Viime kesän parin viikon hellejakson johdosta Eksoten palvelut tietenkin ruuhkautuivat. Ylilääkäri Antti Valpas totesikin (ES 22.7.), että todellinen syy on siinä, että terveyskeskusten vuodeosastoja on karsittu liikaa.Nyt iäkkäät ihmiset kuormittavat muun potilasvirran mukana akuuttisairaalaa, kun eivät kotonaan yksin pärjää eikä muutakaan paikkaa ole.

Armilassa on noin 60 potilaspaikkaa, joten se pitää säilyttää puskurina poikkeustilanteita varten, kuten viime kesänä todettiin.

Kriiseillä ei toki tarkoiteta vain sotaa, vaan ne voivat olla muun muassa laaja -ja pitkäkestoinen sähkönjakelun häiriö, käyttöveden saastuminen, laaja kemikalio-onnettomuus, luonnon ääri-ilmiöt ja ympäristöuhkat,tietojärjestelmien vakavat häiriöt, kyberuhkat, laaja epidemia-aalto, laiton maahantulo tai rajaturvallisuuden vakavat häiriöt.

Arvoisat kaupunginvaltuutetut. Mitä teidän on heti tehtävä! Perukaa välittömästi tuo harkitsematon päätöksenne osayleiskaavan muutoksesta. Armilan sairaala on meidän kaupunkilaisten veroilla maksettu ja siihen on investoitu viime vuosina miljoonia. Sen tuhoaminen olisi terveydenhoidon vaarantamista ja äärimmäisen epäisänmaallista.

Tauno Tukiainen, Lappeenranta