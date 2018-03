Lukijalta: Ladut on saatu hyvään kuntoon

Nyt pitää antaa kiitosta sekä Lappeen Riennon että liikuntatoimen laduntekijöille. Talvi on ollut tosi haastava saada aikaan kunnollisia hiihdettäviä latuja, mutta nyt on kuitenkin yritetty ja saatukin noilla lumimäärillä suhteellisen hyvään kuntoon ainakin suurin osa laduista.

Lappeen Riennon kyläosaston latumiehet ovat ajaneet suurin piirtein kaikki Karhuvuoren, Lasolan ja Karhusjärven ladut. Ne on perinteisellä tavalla hiihdettävät. Liikuntatoimen latukoneet ovat saaneet Huhtiniemestä Skinnarilan kautta lentokentälle kiertävän ladun myös mallikkaaseen kuntoon. Nyt on vaan meistä hiihtäjistä kiinni ehdimmekö hyödyntää nuo vaihtelevat metsäladut. Tosi asiahan on, että lunta on tosi vähän ja se on kaikki pakkaslunta, ei tarvita kun yksi suojasää ja latuja ei enää ole.

Eikö kuitenkin jokainen liiku tietyllä tavalla “omalla vastuulla”.

En tunne lakia siltä osin, mikä on se pykälä laissa joka siirtää liikkumisen liikuntareitillä liikuntareitin tekijän vastuulle. Hiihtäjiä on monen ikäisiä ja tasapaino kyky on iäkkäämmillä heikompi kuin nuoremmilla ja varmasti kaatumisia sattuu. Eikö kuitenkin jokainen liiku tietyllä tavalla “omalla vastuulla”.

Sama koskee myös välineitä, pitää liikkujan myös itse arvioida lähdenkö nyt näillä huippusuksilla vai kelpaavatko nuo “kakkossukset”. kun ladulla voi olla vielä epäpuhtauksia, jotka raapivat suksen pohjia. Nämä viimeiset kommentit olen kuullut tuolta ladulta ja toive olisi, että jokainen huolehtisi itse omista mahdollisista mokistaan eikä olisi heti soittelemassa reittien pitäjille ja vaatimassa korvauksia mahdollisista naarmuista.

En tiedä jääurheilun osalta, kuinka paljon siellä liukkaalla jäällä kaatuillaan ja luita katkotaan. Onko sekin luistinradan tekijän vika?

Sulo Tuuliainen, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsen, Saimaan Ladun puheenjohtaja